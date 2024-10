Esta mañana fue inaugurada la sexta edición de SubliME Jalisco 2024, en la Sala Concert del Conjunto Santander de Artes Escénicas. En este evento se impartirán conferencias, paneles, talleres y proyecciones en las que se discutirá la inteligencia artificial, la animación, el cine y los videojuegos.

Esta cumbre contará con la participación de más de 40 ponentes internacionales y más de 50 horas de contenido. Se llevará a cabo del 14 al 16 de octubre en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara y está dirigido a profesionistas de ámbitos y áreas digitales y/o de creación audiovisual, así como a estudiantes universitarios que estén a punto de egresar de alguna licenciatura afín. La entrada es gratuita.

“Estamos reunidos aquí porque compartimos un propósito común, que es seguir impulsado el talento, la creatividad, la innovación en todas nuestras comunidades. Las industrias creativas representan una de las fuerzas económicas más dinámicas en nuestro tiempo y, según el Banco Interamericano de Desarrollo, estas industrias generan el 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto Mundial, y alrededor del 6.2 por ciento de los empleos en todo el planeta”, comentó Gabriel Torres Espinoza, presidente de la Asociación Jalisciense de Industrias Creativas y director de Canal 44 y de Radio UdeG.

EL INFORMADOR / H. FIGUEROA

Torres Espinoza detalló la importancia de que Jalisco, y Guadalajara, sean la sede de una edición más de SubliME, pues esto demuestra que la capital tapatía se está consolidando como la ciudad digital de México.

“SubliME Jalisco se ha convertido en una plataforma esencial para conectar los talentos locales, estos que están instalados y que en su momento hicieron que el presidente Calderón pensara que Jalisco debía ser el centro de una propuesta llamada ‘Ciudad Creativa y digital’, debido a una cantidad de estudios, de talento humano, de recursos tecnológicos que están, efectivamente, enclavados en nuestro estado”, dijo.

EL INFORMADOR / H. FIGUEROA

La cumbre internacional arrancó con el panel Inteligencia Artificial, usos y aplicaciones, impartido por Néstor Wario Duckerman, Xavier Careaga, Sissi de la Peña y Enrique Figueroa. En tanto, el 16 de octubre Carlos Vilchis, fundador de Virtual Production, cerrará SubliME Jalisco 2024 con su taller Procesos de producción y rodaje en Virtual Production.

“La creatividad, la innovación y la colaboración son los pilares de la economía en general, no sólo de la industria creativa, sino también de la industria tradicional. Hoy más que nunca tenemos que empezar a trabajar de la mano e incorporar precisamente esta industria creativa a la industria tradicional y a los consejos tradicionales, porque en los últimos seis años la exportación de la industria creativa ha crecido 26 por ciento”, añadió Antonio Lancaster-Jones, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

EL INFORMADOR / H. FIGUEROA

Por su parte, Carlos Iván Moreno, director general de la Universidad Virtual y Aprendizaje Digital para toda la vida, subrayó que la inteligencia artificial ha llegado para cambiar las economías, las industrias y las mismas democracias de los países, además de que en apenas ocho meses al menos 100 millones de personas en México tienen acceso a ésta por medio de Chat GPT.

“Ya no son economías naranjas con apellido, es economía, economía. Ya es parte central; la transformación digital ya no es ese plus, ese complemento, ya es parte de lo central, de lo fundamental […]. De algo que pareciera lúdico o que pareciera orientando al entretenimiento, es central en el desarrollo también académico”.

EL INFORMADOR / H. FIGUEROA

Torres Espinoza explicó que Jalisco y Guadalajara tienen las condiciones para convertirse en la capital mexicana digital, además de que “se mapeo el número estudios instalados en Jalisco que estaban dedicados a la animación, a los videojuegos, a los efectos visuales, a la publicidad digital y al cine digital, y se concluyó que había una gran industria instalada. A partir de aquel mapeo, se generó un proyecto con el MIT para que la Zona Metropolitana de Guadalajara, específicamente la capital del Estado de Jalisco, fuera declarada una ciudad creativa y digital.

Entonces el proyecto de ciudad creativa digital no hizo sino confirmar que Jalisco y su capital tenían las condiciones para volverse un polo de desarrollo, pero también de discusión, de producción y de negocios”, explicó.

