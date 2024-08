Este viernes el gobernador de Jalisco afirmó que será el sábado cuando, se prevé, queden terminados los trabajos para reparar el socavón que se formó el pasado 25 de julio.

A partir de ello es que se prevé que la circulación de la avenida sea reabierta durante el transcurso del domingo, en todos sus carriles. Actualmente opera con sólo tres a contra flujo según se requiera.

“Estamos ya en la etapa final. Se está ya poniendo la placa de acero y empezaremos ya a trabajar en la superficie de rodamiento. Han visto lo que ha llovido, pero vamos a estar listos este fin de semana para abrir ya a López Mateos a la circulación. Estamos para terminar ya, yo espero, el sábado en la noche. Estamos haciendo el mejor esfuerzo, pero ese es el compromiso”, expresó el gobernador de Jalisco.

“Estamos haciendo un esfuerzo porque todavía la madrugada de hoy llovió durísimo y evidentemente los trabajos, que están 24 horas, cuando cae una tormenta de ese tamaño se tienen que suspender. Todas esas son horas importantes, pero vamos bien y vamos a apretar el ritmo las siguientes horas para terminar como quedamos”, afirmó el gobernador.

Señaló, si bien es importante la fecha de respetará, “lo más importante es que todo se haga perfectamente”, por lo es es importante tomar en cuenta el tema de las lluvias”, por lo que si cae una fuerte tormenta los trabajos podrían retrasarse.

Insistió en que el problema solo afectó a la parte del puente, por lo que en el resto de los carriles no existe riesgo alguno. “El socavón se dio porque se cayó un puente, entonces no hay una afectación a más distancia de la que se está atendiendo, entonces no hay ningún problema”, dijo.

Señaló que se mantiene en 80 millones de pesos el recurso estimado para saldar las efectaciones. “Haremos el balance final, digo, hay algunos ajustes en el camino, es una obra que se tuvo que hacer sobre la marcha, pero serán alrededor de 80 millones de pesos”.

