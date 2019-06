Sin agravantes, vinculan a proceso al futbolista Joao “N”

La defensa del futbolista Joao “N”, quien está señalado por la muerte de una pareja de recién casados, logró revertir dos agravantes en los señalamientos en su contra por homicidio culposo. Esto, derivado de los peritajes que determinaron que la velocidad del vehículo era “no menor” a 70.7 kilómetros por hora, y a que la prueba de alcohol se la practicaron en orina y no en sangre.

Durante la audiencia de vinculación a proceso se debatió que la velocidad a la que Joao conducía superó por más de 30 kilómetros por hora el límite establecido. La defensa sostuvo que donde ocurrió el percance no hay señalamientos, y según la Ley de Movilidad, cuando eso ocurre la velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora. Así, se argumentó que Joao “N” iba a sólo 20.73 kilómetros arriba del límite.

Sobre la presunción de que estaba alcoholizado, el argumento fue que el examen resultó negativo y que sólo se halló alcohol en la orina, lo que no demostraba que se excediera de lo que exige el Código Penal.

No obstante, el juez de control, Juan José Rodríguez Velarde, consideró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público sí demostraban la presunta responsabilidad por homicidio culposo, por lo que lo vinculó a proceso por ese delito y por daño a las cosas, sin los agravantes.

Al final, la defensa solicitó 30 días para buscar una solución en el Instituto de Justicia Alternativa (IJA). La meta: lograr un acuerdo con los familiares de las víctimas, lo que abre la posibilidad de que el ex jugador del Sevilla salga libre en menos de un mes, pero sólo si las familias aceptan la reparación del daño, que según la póliza del seguro del auto, es de tres millones de pesos.

Lamentan las fallas que diluyeron las agravantes a Joao “N”

Aunque el Ministerio Público trató de que se calificara como grave el delito de homicidio culposo en contra Joao “N”, esto no se logró debido a las fallas en el trabajo de los peritos, lamentó Eulogio Ordóñez, asesor legal de la familia de María Fernanda, una de las dos víctimas del percance en el que se involucró el futbolista el domingo pasado.

“El Ministerio Público ordena ciertas periciales y el Instituto de Ciencias Forenses es el que hace esta pericial”, por lo que, dijo, las fallas estuvieron en sus dictámenes.

En el caso de la prueba de alcoholemia, reprochó que no se le tomara la muestra en el momento, mientras que en el dictamen de la velocidad del vehículo (que resultó que no excedía los 30 kilómetros por hora el límite en la zona del accidente) se debió ser más cuidadoso.

Carlos Eduardo Martínez Barrera, tío de Alejandro, admitió que los abogados defensores del jugador lograron revertir de una manera “justa” las pruebas del Ministerio Público. “Los defensores eligieron poner en duda todos los argumentos, todos los datos, toda la investigación para quitarle lo culposo al veredicto anterior. Si hacían esto podía salir inmediatamente”.

Ordóñez manifestó desconocer si la familia de María Fernanda estará dispuesta a negociar con la defensa de Joao “N” por un acuerdo para que éste salga libre tras resarcir el daño. “De momento este tema no se ha tocado. No podíamos llegar a una negociación cuando todavía no se vinculaba a proceso al imputado”.