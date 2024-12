Aunque en agosto de 2021 la Secretaría de Transporte (Setran), a cargo de Diego Monraz, presumió que ya era posible planear los traslados del transporte público desde la aplicación de Google Maps, hasta la fecha el sistema sigue sin funcionar de manera óptima.

“Yo lo uso. Pero hay rutas que, como todas, se van por otro lado y me pierdo, o aparecen rutas que ya no existen. Ni hablar del tiempo, las unidades del camión nunca pasan a la hora que dicen”, dijo por ejemplo Alejandra Rocha.

“Lo complemento con la aplicación de Moovit, que da mejores opciones y está más actualizada. Por ejemplo, si quiero ir al aeropuerto, Google Maps solo me da dos opciones de taxi de plataforma, pero Moovit sí me da dos rutas de camión, Sobre los tiempos de paso, el único que me ha tocado que pase a tiempo, y muy rara vez, es el Sitren. Las rutas de López Mateos, que son de las que más uso, nunca”, señaló por su parte Rafa Hernández.

“Yo la he intentado usar, pero creo que aún no identifica muy bien las rutas. Me quedo con Moovit”, añadió Areli Calderón coincidiendo con Rafa, hablando sobre una aplicación que además es de un particular, y no de algún sistema a cargo de las autoridades.

“Con Maps es posible ver las rutas, pero fallan con el tiempo en el que pasan los camiones. Solo un ejemplo, el C70 o 358 que pasa por Leñadores y Av. México, que es el que yo tomo, dice que pasa cada 10 o 15 minutos, pero no, tarda a veces hasta una hora”, añadió por su parte Ernesto.

En cambio, en otras ciudades del mundo, como lo son París, Italia o Ámsterdam, se tiene perfectamente sincronizadas a sus unidades con la plataforma de Google Maps, ya sean camiones, trenes o BTRs.

Incluso es posible hacerlo en la Ciudad de México, donde a través de Google Maps puedes abordar una unidad del Metrobús o Trolebús a la hora que la aplicación lo señala, además de que te va avisando, según se mueve la unidad, en cuál parada debes descender.

Además de Google Maps, la Setran cuenta con la plataforma de Mi Transporte, en la liga https://mitransporte.jalisco.gob.mx/amg/, en la cual se cuenta con todas las rutas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, incluyendo horarios de inicio y término de operaciones, origen y destino y las principales conexiones con otros transportes, sin embargo, no es posible conocer las frecuencias de paso o las paradas de los camiones.

Te puede interesar: Plantean operativos viales para descongestionar avenidas principales de la ZMG

Esto, pese a que el Artículo 6 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece entre en sus principios de movilidad y seguridad vial el de confiabilidad, “las personas usuarias de los servicios de transporte deben tener la certeza de que los tiempos de recorrido, los horarios de operación y los puntos de abordaje y descenso son predefinidos y seguros, de manera que se puedan planear los recorridos de mejor forma”.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV