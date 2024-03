¿Piensas salir de vacaciones esta Semana Santa? Entonces esta información de seguridad para tu casa te interesa.

Para que disfrutes tus vacaciones a cabalidad y sin contratiempos, no debes olvidar que la seguridad no se refiere únicamente a revisar las condiciones de tu vehículo o poner en tu mochila el bloqueador solar, además, es relevante implementar una serie de medidas preventivas para que tu casa no sean objeto de la delincuencia durante tu ausencia.

Recuerda que los ladrones no descansan y es justamente esta temporada de Semana Santa, una de las oportunidades para comentar sus delitos , debido a que muchas casas se quedan solas ante la salida de sus propietarios a algún destino turístico.

¿Cómo evitar robos en casa?

Deja a cargo de un familiar tu propiedad, esto es una forma de ahuyentar a los ladrones Cierra perfectamente las puertas, ventas y domos; si es necesario, coloca candados adicionales Informa a vecinos de confianza de que estarás fuera para que pueda estar al pendiente e, incluso, recoger tu correspondencia para que no se acumule, que es uno de los indicadores que muestran que está vacía No dejes encendidos focos y lámparas, también delatan la ausencia de los ocupantes de la vivienda Retira escaleras de patios, jardines o cualquier objeto que pueda ser utilizado por un ladrón para ingresar a tu casa Baja el volumen del teléfono de casa, porque el sonido revela que nadie atiende Si observas, previo a salir de vacaciones, vehículos sospechosos, da razón a la autoridad correspondiente Si al regreso de tus vacaciones, sospechas que hay alguien en el interior de la casa, no ingreses y repórtalo a la autoridad Los delincuentes de casa-habitación actúan a cualquier hora, sin embargo, prefieren hacerlo en la clandestinidad de la noche y la madrugada Un ladrón busca llevar consigo aquellos accesorios, aparatos o joyas de fácil manejo, por lo que se sugiere previo a salir de vacaciones depositarlos en una caja fuerte o bien trasladarlos a la casa de algún familiar que no saldrá

Recuerda que los delincuentes de casa-habitación por lo general son más de dos y llevan consigo ganzúas, espadas, pinzas, seguetas y bolsas para trasladar lo hurtado .

Toma precauciones.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA