La Secretaría de Seguridad de Zacatecas informó que el miércoles pasado localizó a tres mujeres y cinco hombres que habían sido privados de su libertad en Colotlán, Jalisco, por sujetos armados.

Los rescatados fueron hallados en el municipio de Monte Escobedo. Se reportó que todos se encuentran en buen estado de salud.

La dependencia del Estado vecino informó que militares y agentes de la Guardia Nacional pusieron a salvo a los integrantes de las dos familias secuestradas, entre quienes había tres menores de edad.

Este hecho se sumó a otros similares que han ocurrido recientemente y por lo que se ha criticado la estrategia de “abrazos, no balazos”, que implementó el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde diciembre de 2018.

Por ejemplo, el 22 de marzo pasado 66 personas fueron secuestradas en distintos puntos de Sinaloa, incluyendo Culiacán y Mazatlán, las principales ciudades de esa Entidad. El Gobierno federal indicó que 58 ya fueron liberadas.

El gobernador de ese Estado, Rubén Rocha, quien minimizó el acto cuando se dio a conocer a través de los medios de comunicación y las redes sociales, resaltó que esto se derivó de un conflicto entre grupos criminales que operan en la zona por presuntos problemas de rapiña.

“Son cosas que lamentablemente ocurren”, dijo Rocha, quien también refirió que las autoridades no están rebasadas.

En el mismo sentido, el 29 de marzo se reportó que 32 personas fueron raptadas en los municipios de Salinas Victoria y Ciénaga de Flores, en Nuevo León.

De acuerdo con la Fiscalía neoleonesa, hasta la fecha se desconoce el paradero de ocho víctimas.

En dichos casos hubo mujeres y menores de edad involucrados.

Esto también se replicó en Guerrero a mediados de enero. En ese entonces, los delincuentes se llevaron a nueve personas oriundas del municipio Buenavista de Cuéllar. De cinco no se sabe nada hasta la fecha.

En los límites entre Jalisco y Zacatecas se han registrado privaciones ilegales de la libertad múltiples, una de ellas el 25 de diciembre de 2022, cuando tres mujeres y un hombre, originarios de Colotlán, fueron plagiados y posteriormente asesinados. Este hecho causó indignación en todo el país.

Ellos se dirigían a pasar las fiestas decembrinas en esa zona del Norte de Jalisco cuando fueron “levantados” por un grupo de sicarios.

Adolfo Gámez, abogado penalista, señaló que las acciones referidas forman parte de una nueva modalidad de hechos delictivos que tienen como objetivo demostrar la capacidad de despliegue de las organizaciones criminales que operan en el territorio nacional. Sin embargo, el especialista prevé que puedan poner en marcha otro tipo de excesos de cara a la violencia que ya se vive en el actual proceso electoral, que de acuerdo con Data Cívica y registros hemerográficos de esta casa editorial, suma 21 víctimas desde septiembre de 2023.

“Se advierte claramente un despliegue de la tremenda capacidad delictiva de las organizaciones criminales, situaciones establecidas con objetivos, y que están logrando realizar eventos masivos o que se adueñen de poblaciones enteras”.

Alfonso Gutiérrez Santillán, catedrático de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y experto en seguridad y justicia social, respaldó esta postura, al precisar que los grupos criminales también utilizan estas formas de operación como estrategias de intimidación, principalmente a las organizaciones rivales, aunque también hacia la misma población o la autoridad.

Además, Gutiérrez Santillán consideró que estos hechos surgen a raíz de conflictos con otros grupos con los que pelean los territorios para fomentar el mercado de la droga y otras actividades ilícitas.

“La lectura que le doy a este fenómeno es la pugna que se está dando entre los grupos criminales, esto es lo que, en mi concepto, generó esa represalia, y se observa que es con el fin de intimidar al grupo rival”.

En todos los casos, coinciden los expertos, se presentan los hechos donde, además de la alta influencia del crimen organizado en la población, se evidencia que los Gobiernos están rebasados y no se han podido coordinar para atender los hechos de violencia.

Fallan las autoridades en prevenir secuestros masivos

La presencia de autoridades federales en estados como Nuevo León, Guerrero y Sinaloa, donde se han registrado secuestros masivos durante las últimas semanas, no ha impedido que se lleven a cabo estos ilícitos.

Adolfo Gámez, abogado penalista, cuestionó que se le esté dando prioridad a la seguridad de candidatos y descuidando la vigilancia en las calles para la población.

“Las instituciones de seguridad pública están distraídas porque están atendiendo algunos temas relevantes como la seguridad de los candidatos en las campañas políticas y están dejando a un nuevo espacio a la delincuencia organizada para que hagan lo que quieran”, señaló.

“Cada vez se ve que los políticos o aspirantes ya están distrayendo de la seguridad pública a los funcionarios y se crea un espacio más amplio de la inseguridad en el estado que será aprovechado por la delincuencia organizada”, complementó Gámez.

El especialista criticó la estrategia de seguridad en el país, al señalar que se debe apoyar y fortalecer el equipamiento y capacitación de las policías municipales para que coadyuven en las labores de seguridad con las corporaciones estatales y sumarlo así a la coordinación con el Gobierno Federal y las Fuerzas Armadas.

“Debemos de cambiar la ecuación, debemos de fortalecer a las policías municipales para que se coordinen con las policías estatales y exista una coordinación federal. No es posible que desde la Ciudad de México se decida la seguridad pública de un poblado como Colotlán. El primer respondiente es el policía de a pie, no las autoridades federales”, indicó.

Incluso, Gámez señaló la participación de la Guardia Nacional, al considerar que deberían enfocarse en labores de investigación y operativos.

“Nunca tenemos actos como tal de investigación, a lo mejor sí generan presencia (la Guardia Nacional o Ejército), pero cinco segundos después y ya se acabó su presencia, no se permea la presencia del Estado con la población para no realizar delitos, que se impida, sino al contrario, dicen que pasan a la 1, pues vamos a cometer delitos, no se fijaron atrás para nada”, remató.

Alfonso Gutiérrez Santillán, experto por la Universidad de Guadalajara, advierte que la autoridad está rebasada ante estos “fenómenos de control de la delincuencia organizada”.

“No se ve una respuesta clara porque no hay personas detenidas y no se ve que la autoridad haya respondido de una forma eficaz para encontrar a los responsables”.

Un elemento de esta agrupación vigila la zona durante el secuestro y posterior liberación de 16 personas en Chiapas, en el año 2023. AFP

Numeralia

14 personas secuestradas en los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, Guerrero, el 28 de noviembre.

12 personas trabajadoras de una unidad de transferencia de desechos sólidos de Taxco, Guerrero, a finales de diciembre.

9 personas del municipio de Buenavista de Cuéllar, Guerrero el 13 de enero.

66 personas fueron secuestradas en Culiacán y Mazatlán, Estado de Sinaloa, el 22 de marzo.

32 personas privadas de la libertad en los municipios de Salinas Victoria y Ciénaga de Flores, de Nuevo León.

8 personas plagiadas en Colotlán, Jalisco y localizadas en Monte Escobedo, Zacatecas.

Posturas encontradas entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum

Las dos candidatas a la Presidencia de México, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, han tenido posturas encontradas respecto a los secuestros masivos en el país.

Xóchitl Gálvez, de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, afirmó que este problema se debe a los errores en la estrategia de seguridad del Presidente actual, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien ha acusado de ser “demasiado laxo con los criminales”.

“Transitar por las carreteras del país es jugarte la vida. Esa es la realidad que viven transportistas, turistas, camiones de pasajeros y comerciantes en México”, señaló Gálvez en enero de 2024, tras el secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas, entre ellos ciudadanos de Colombia, Venezuela, Honduras, Ecuador y México.

Por su parte, la candidata por Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, afirmó que los secuestros masivos no tienen que ver con las elecciones que se celebran este año, en relación a los plagios masivos en Sinaloa en marzo de este año.

También descartó que el delito de secuestro esté en alza.

“No estoy muy de acuerdo en decir que cada vez hay más casos de estos. Ustedes saben que todos los índices delictivos a nivel nacional están bajando, eso no significa que no siga habiendo inseguridad en el país”, remarcó e insistió que se debe trabajar para reducir los delitos en México, principalmente atendiendo las causas y la cero impunidad.

Saber más

En Jalisco hay 14 mil 556 personas que se encuentran desaparecidas, según el Registro Estatal de Personas Desaparecidas.

En Sinaloa hay cinco mil 510 personas desaparecidas.

En Nuevo León, seis mil 706 personas desaparecidas.

En el Estado de Guerrero, cuatro mil 283.

Telón de fondo

Suman otra desaparición múltiple en Jalisco

El secuestro masivo de ocho personas integrantes de dos familias distintas, ocurrida hace varios días en el municipio de Colotlán, Jalisco, se suma a otros hechos similares que se han registrado en el Estado durante los últimos años.

Entre ellos, se contabiliza la desaparición de los cuatro hermanos González Camarena, ocurrida el 19 de diciembre de 2019 en el municipio de Ocotlán. No han sido localizados por sus familiares.

En mayo de 2021, los hermanos González Moreno, Luis Ángel, José Alberto y Ana Karen, fueron privados de su libertad el día 7 de mayo de 2021 en su vivienda y localizados sin vida en la carretera que va a San Cristóbal de la Barranca dos días después.

En febrero de 2023, se dio la desaparición de los jóvenes Enrique Esparza, Raúl Alejandro Barajas y Jonathan Omar Vázquez, esto en la Zona Real de Zapopan; el primero de ellos ya fue localizado sin vida.

También en Zapopan, pero durante el mes de mayo, ocurrió la desaparición de Itzel Abigaíl, Carlos David, Benjamín, Arturo, Jesús Alfredo, Mayra Karina y Jorge Miguel, trabajadores de un presunto call center en la Colonia La Estancia, cuyos restos fueron encontrados días después en una barranca de aquel municipio.

En los Altos de Jalisco, a finales de julio se reportó la desaparición de cuatro jóvenes en el municipio de Encarnación de Díaz, se trató de Adriana, Rosa Olivia y Marisela Saucedo Zermeño, todas hermanas, así como de Beatriz Hernández, pareja de Rosa Olivia. De ellas, no hay avances en las indagatorias.

El 11 de agosto, cinco jóvenes de Lagos de Moreno, identificados como Diego Alberto Lara Santoyo, Roberto Olmeda Cuéllar, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández, fueron privados de la libertad en una zona zona conocida como El Mirador.

El caso más reciente, fue el secuestro de ocho personas en Colotlán, aunque después fueron localizados con vida.

Las familias son las principales afectadas por los secuestros. AFP

Voz del experto

Adolfo Gámez, abogado penalista

Hay una nueva modalidad de plagios masivos

Expertos en materia de seguridad y derecho penal ven una nueva modalidad de delitos o formas de intimidación en los secuestros masivos registrados en las últimas semanas en los Estados de Guerrero, Sinaloa, Nuevo León y el más reciente en Colotlán, Jalisco.

Adolfo Gámez, abogado penalista, señaló que esta nueva modalidad tiene entre sus objetivos, entre otros, el demostrar la capacidad de despliegue de las organizaciones delictivas que operan en todo el país, aunque prevé que puedan implementar otro tipo de advertencias contra las autoridades como adueñarse de comunidades enteras, forzando desplazamientos.

“Es una nueva modalidad y se advierte claramente de un despliegue de la tremenda capacidad delictiva de las organizaciones criminales, situaciones establecidas con objetivos de terminar y que están logrando realizar eventos masivos o que se adueñen de poblaciones enteras”.

Lamentó que las autoridades estén concentrándose en la seguridad de los candidatos de cara a las elecciones del próximo 2 de junio y que por ello, se está descuidando la labor diaria de garantizar la seguridad para la ciudadanía.

Alfonso Gutiérrez, catedrático de la Universidad de Guadalajara y experto en seguridad y justicia social, señaló que los secuestros masivos, al menos en el caso de Jalisco, ocurrieron en una Entidad y culminaron en otra, en referencia a que las ocho personas plagiadas en Colotlán, fueron encontradas con vida en Zacatecas. Sin embargo, advirtió que la delincuencia organizada evolucionó en su actuar ante la sociedad y otros grupos criminales.

