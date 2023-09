Un tiroteo se presentó esta tarde en la zona de Pueblo Quieto, junto a las vías del tren en la avenida Inglaterra a la altura de la colonia Jardines del Bosque.

La versión oficial presentada por las autoridades es que se reportó la presencia de gente armada en la zona de Pueblo Quieto y acudieron elementos de la Policía del Estado, quienes fueron agredidos sobre el cruce de las calles Lluvia y avenida Inglaterra. No se reportan policías heridos. Se menciona que los causantes emprendieron la huida sin que se confirme de momento que hay personas detenidas.

Policías explicaron que los responsables ingresaron, unos a la zona de Pueblo Quieto, escondiéndose entre los pasillos y otros más con dirección a la avenida Arcos.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, Policía de Guadalajara y Metropolitana a apoyar a los elementos.

“Acuden las unidades de esta Secretaría, avistan a personas civiles armadas y hay un intercambio de disparos con ellos y nos reportan de momento sólo el intercambio. No hay personas lesionadas, no hay oficiales lesionados y sólo la molestia de los ciudadanos por lo que aconteció en el lugar (…) No se tienen más características, sólo que era personal armado y el intercambio de balas con la Policía Estatal”, expresó un comandante de la Policía Estatal.

Vecinos de Pueblo Quieto estaban molestos y acusaron de abusos de elementos policíacos en el operativo para la detención de estas supuestas personas armadas.