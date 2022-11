Cuando salía de trabajar de la Clínica 52 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la colonia Olímpica, en Guadalajara, la jefa de enfermeras fue abordada por un par de hombres que la despojaron de su camioneta, pero ella se resistió y le dispararon en un par de ocasiones.

Los hechos se registraron a las 22:45 horas del jueves en el cruce de Río Suchiate y avenida 5 de febrero, donde policías municipales recibieron el reporte vía el número de emergencias sobre detonaciones de arma de fuego.

“Un testigo informó que dos sujetos se acercaron a una femenina y la despojaron de una camioneta de la marca Honda, la ingresaron a un hospital particular que está a unos metros, donde lamentablemente informan de su deceso. De momento a la búsqueda de la camioneta es localizada en Vasco de Quiroga y avenida Revolución; no tenemos indicios, no sabemos más de los presuntos causantes”, comentó un policía que prefirió el anonimato.

La víctima, de 56 años, tenía dos impactos de bala en el pecho, lo que ocasionó su muerte, a pesar del esfuerzo de los médicos de mantenerla con vida.

Hasta el momento no hay detenidos por el hecho criminal, acudió un agente del Ministerio Público quien abrió una carpeta de investigación, además asistieron peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forense quienes recabaron indicios y recogieron el cuerpo de la mujer del nosocomio donde pereció.

