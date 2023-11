Ante el fuerte olor a ajo que se percibe en varias calles de la colonia El Colli Urbano en Zapopan, algunos vecinos decidieron desde ayer desalojar sus casas y esta mañana los alumnos de una escuela fueron regresados a sus casas.

Vecinos reportaron un olor extraño en la coladera que se ubica en la calle Volcán Popocatépetl y Volcán Etna y en Zapopan.

"Aquí siempre huele a gas intermitente en la coladera, no sé si tenga que ver o no. Este olor a ajo es la primera vez, pero esta coladera en ocasiones si huele a gas", dijo un vecino que prefirió retirarse por precaución de la zona.

"Nosotros nos levantamos como a las cinco de la mañana y desde ayer olía a ajo y en la tarde casi no olía mucho, pero por la noche el olor estaba regresando y agarramos el perro, el gato y evacuamos por prevención", explicó Eduardo Velasco otro vecino.

Agregó que otros dos vecinos evacuaron y comenzaron a salir las cucarachas en las paredes.

Los alumnos del Colegio Ker Liber fueron retirados de manera voluntaria.

"Yo lo dejé y a los 10 minutos me hablaron para que lo recogiera otra vez. Está muy raro el olor a ajo, esperemos que no sea nada grave", dijo Carlos, papá de un alumno.

"Yo me enteré en el chat de las mamás y entre que si es o no peligroso mejor venimos por los niños. Yo lo dejé y no tenía el celular y hasta que llegué a casa me di cuenta y por seguridad me regrese. No hay indicaciones de Protección Civil de evacuar, pero ya es a criterio de los papás y mejor nos vamos", comentó una madre de familia.

"Nos dijeron que había un químico que afectaba a los pulmones y que avisáremos a casa para que vinieran por nosotros a recogernos", dijo un alumno.

También se reportaron desalojos voluntarios en el Nuevo Colegio La Calma, ubicado en la calle Volcán Popocatépetl del Colli Urbano, y de la Escuela Valentín Gómez Farías, en la Colonia Las Fuentes.

