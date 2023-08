Entre los municipios de Jalisco de mediana y alta densidad, Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno, enclavados en la región de Los Altos, son los que presentan la mayor tasa de desaparecidos, con 426 y 298 por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Esto de acuerdo con el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid).

En esas dos demarcaciones (la segunda tuvo notoriedad nacional e internacional tras la desaparición, el pasado 11 de agosto, de los jóvenes Uriel, Dante, Jaime, Diego y Roberto), colectivos de búsqueda y organizaciones de la sociedad civil coincidieron en que las luchas entre grupos de la delincuencia organizada incrementaron la cifra de desapariciones. En esa zona se pelean el territorio los cárteles Nueva Generación, de Sinaloa y el Santa Rosa de Lima, principalmente.

Después están Tala (donde en 2017 fueron localizados campamentos de la delincuencia organizada), La Barca, Cihuatlán, Atotonilco El Alto, Chapala, El Salto y Jocotepec.

Sobre la situación en Los Altos, integrantes del Colectivo Luz de Esperanza y de otras organizaciones de la sociedad civil urgieron a retomar los operativos de búsqueda en esa parte de la Entidad.

Acusaron que en comunidades de Lagos de Moreno, Teocaltiche, Yahualica y Encarnación de Díaz la autoridad ya no lleva a cabo búsquedas en vida, ante la presencia del crimen organizado.

Afirmaron que mientras sigan estancadas las búsquedas, muchas personas nunca serán halladas: “Mientras no haya voluntad del Gobierno (del Estado) no va a cambiar gran cosa, porque mientras no nos sentemos y se reanuden las búsquedas, no vamos a hacer nada; nomás vamos a exigir y exigir, pero no sabemos hasta qué punto. Y otra cosa es que descubrimos o descubren las fosas y no se trabajan como debe ser. Entonces, la poca información que pudiera resultar de una fosa, pues no se trabaja o la Fiscalía no le da un seguimiento”, subrayó Héctor Flores, miembro del colectivo Luz de Esperanza.