Este jueves, la Fiscalía de Jalisco afirmó que, a partir de diversas acciones desplegadas a través de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, se logró la captura de cinco personas que, presumiblemente, se involucraron en la desaparición forzada de dos víctimas en el municipio de Poncitlán durante 2019.

Se trata de Antonio B., Juan C., Juan Manuel P., Max M. y Karen Esmeralda G., quienes al momento de los hechos se desempeñaban como elementos de la Comisaría de Seguridad Pública en el referido municipio, refirió la Fiscalía Estatal a través de un comunicado.

“Se desprende de las investigaciones que como funcionarios públicos, presumiblemente aprehendieron a las víctimas y no las pusieron a disposición de la autoridad correspondiente”, dijo la dependencia.

Las familias, al no tener noticias de las personas detenidas, presentaron la denuncia, por lo que se realizaron trabajos de inteligencia y análisis criminal que llevaron a la identificación de Antonio B., Juan C., Juan Manuel P., Max M. y Karen Esmeralda G. como probables responsables, por lo que el caso fue judicializado; no obstante el Juez de Control no los vinculó a proceso.

“Para salvaguardar los derechos de las víctimas, la Representación Social se inconformó e insistió en reforzar la investigación para que las familias obtuvieran acceso a la justicia”, dijo la dependencia.

Al contar con datos de prueba sólidos, el Agente del Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión a la autoridad judicial, quien le dio la razón, ya que los mandatos fueron girados.

Para evitar la posible evasión de dichas personas, las labores estratégicas se realizaron con precisión, por lo que esta mañana la Policía de Investigación desplegó un dispositivo de seguridad para cerrar el cerco. Los resultados fueron positivos, ya que los presuntos responsables fueron capturados y puestos a disposición del órgano jurisdiccional que resolverá su situación legal por desaparición forzada de personas.

La Vicefiscalía no dio a conocer el caso o los nombres de las víctimas por quienes se señala a los ex funcionarios aprehendidos este día.

“Se ratifica que el aseguramiento de las personas señaladas se llevó a cabo mediante los protocolos policiales establecidos en los que también se les leyeron sus garantías constitucionales”, afirmó la dependencia estatal.

Se les presume inocentes hasta que no se declare su responsabilidad mediante sentencia, afirmó la Fiscalía.

