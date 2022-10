Ramón López tenía en mente comprar una camioneta. Vio una pick up en una página de vehículos usados (seminuevoplantatoyota.com) y contactó a la “agencia”. Costaba 415 mil pesos, pero para convencerlo se la ofrecieron en 350 mil.

Ramón vendió su auto y empezó con el proceso para adquirir el vehículo, con todo y un supuesto contrato. Tras enviar el dinero, los delincuentes, quienes se hacían pasar por ejecutivos de la “agencia”, le llamaron y le dijeron que faltaba pagar el IVA. Él se negó y hasta lo presionaron agresivamente.

Fue entonces que lo bloquearon. Pidió ayuda y encontró que el sitio web era falso. Así se consumó el delito.

Operar haciéndose pasar por una compañía o una plataforma oficial es sólo una de las diversas modalidades de fraude en México.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores alerta a la población para prevenir fraudes en la compraventa de vehículos usados. Las ofertas engañosas suelen llamar la atención por los bajos precios publicados a través de internet. El factor común es que suplantan la identidad de las marcas oficiales.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el fraude es el delito más frecuente en la metrópoli, pero la mayoría de la población no denuncia principalmente porque desconfía de la autoridad, por la pérdida de tiempo y porque no se resarce el daño económico.

DENUNCIAS

Policía Cibernética

Teléfono: 33-3837-6000 (extensiones 15836 y 15832).

Por internet: https://fge.jalisco.gob.mx/servicios-y-programas/agencias-y-delegaciones

Algunos de los fraudes se llevan a cabo por transferencias bancarias. EL INFORMADOR/Archivo

Repuntan los fraudes en Jalisco; denuncian 24 al día

Con un promedio de 24 denuncias diarias, Jalisco ocupa el tercer lugar nacional en casos de fraude, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Se reporta que, entre enero y septiembre pasados, hubo seis mil 574 querellas por este delito, lo que representa mil 561 más que en el mismo periodo del año anterior.

Las denuncias por casos de fraudes incrementaron 31.1% en la Entidad, en todo el país suman 77 mil 20 querellas por este delito, la incidencia estatal sólo es superada por la reportada en la Ciudad de México y en el Estado de México.

En septiembre del año pasado, Miguel vio en internet la oferta de un automóvil como el que buscaba y aunque le sorprendió el bajo precio no sospechó que se trataría de un fraude.

“Andaba buscando un carro económico y vi en Facebook la página de una supuesta agencia, contacté y hasta me vi con el vendedor. Nos vimos dos veces y ya para la tercera que se supone iba hacer la prueba del carro me pidió un adelanto de 15 mil pesos para apartarlo y pues acepté. Luego que los deposité ya rompió todo contacto conmigo y ya no supe nada de él”, relató. Comentó que, aunque presentó denuncia, hasta la fecha no ha tenido respuesta ni recuperado su dinero.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022, el fraude es el delito más frecuente en los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), incluyendo el fraude bancario y al consumidor. Se reporta que, durante el año pasado, en el AMG se registró una tasa de 39 mil 514 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Recomendaciones contra fraudes

Estas son algunas recomendaciones para prevenir fraudes en la compraventa de automóviles.

Hacer una revisión detallada del vehículo, buscar posibles modificaciones, revisar el motor, examinar la carrocería y las llantas, examinar el interior.

Solicitar hacer una consulta en el Registro Público Vehicular (Repuve).

Revisar los datos del auto para verificar que no fue clonado, es decir que no se han transferido datos originales como el número de registro del vehículo, número de identificación vehicular y número de placas.

Evitar aceptar cheques por el riesgo de que sean falsos o no tengan fondos.

Desconfiar si el precio ofertado por el auto es ridículamente bajo.

Tratar de recurrir a referencias o conocidos que ya hayan pasado por algún trámite en la página o persona que seleccionaste.

PRECAUCIÓN

Revise el Registro Público Vehicular

En Registro Público Vehicular (Repuve) se pueden consultar datos del vehículo como el número de placa, marca, modelo, año del vehículo, clase, tipo, número de identificación vehicular (VIN) y el estatus. En cuanto al estatus, hay tres situaciones en las que se podría encontrar un auto: sin reporte de robo, con reporte de recuperado (luego de ser robado) y con reporte de robo vigente.

Darse de alta en el REPUVE no es responsabilidad del usuario final, el registro lo debe realizar la ensambladora, importadora o fabricante del vehículo, el registro tiene información desde el año 2008.

Una vez dado de alta, en el sistema se actualizarán datos como si el auto cambia de dueño, alta o baja de placas, si la unidad cambia de Estado en el país, infracciones registradas para la unidad y el robo del vehículo.

Consejos de la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con una serie de sugerencias a considerar antes de adquirir un automóvil usado.

Plantea que previo a consumar la compra, se investigue el valor del vehículo, tomando en cuenta que la condición en la que se encuentra el auto, el kilometraje y la antigüedad son algunos factores que impactan en el precio.

También revisar que elementos como número de identificación vehicular, marca, submarca, versión o tipo, modelo, año, color, número de kilómetros recorridos, número de constancia de inscripción al Registro Público Vehicular, número de placas de circulación, entre otros, sean los mismos en el auto y en los documentos.

Deben solicitarse medios de contacto como número telefónico y correo electrónico para poder plantear dudas y hacer aclaraciones. Averiguar el historial del vehículo y tratar de saber si sufrió algún golpe mayor algún accidente, para ello se sugiere la revisión por parte de un mecánico profesional.

Si se concreta la compra, el vendedor tiene la obligación de entregar factura, recibo o comprobante en el que consten los datos específicos de la comercialización y que acredite la propiedad del vehículo usado. El vendedor debe especificar si el vehículo se ofrece con garantía y, en su caso, los mecanismos para hacerla válida.

La Profeco recomendó pedir que se haga una carta responsiva o de compraventa, en la que se especifique fecha de la transacción, los datos del vehículo, firma del comprador y la de la persona que lo vendió, el comprador quedará eximido de cualquier responsabilidad en caso de que el auto que adquirió tenga algún reporte de robo. Si la compra se realiza en un lote o en una agencia, la empresa debe tener los permisos de comercialización.

El Escuadrón de Recuperación e Identificación Vehicular (ERIV) que tiene la finalidad de evitar los fraudes en la compra-venta de automotores. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Tiene Guadalajara escuadrón para identificar vehículos

La Policía de Guadalajara cuenta con el Escuadrón de Recuperación e Identificación Vehicular (ERIV) que tiene la finalidad de evitar los fraudes en la compra-venta de automotores. Los elementos de dicha unidad pueden apoyar a los ciudadanos que requieran asesoramiento para hacer una compra o una venta de vehículos de manera segura.

Édgar Contreras, segundo comandante del Escuadrón de Recuperación e Identificación de Vehículos, explicó que la clonación de autos es uno de los ilícitos más recurrentes, esto sucede cuando los delincuentes se roban un vehículo y buscan uno con las mismas características, copian sus números de identificación y se los pegan al automotor robado para hacerlo pasar por uno original.

En las colonias de Santa Tere y Providencia es donde más reportes tienen. Contreras destacó que, tras reportes al número de la comisaría, se hizo saber que estas colonias son donde ha habido más incidencia de vehículos robados, fraudes y recuperación de automotores.

En el primer cuatrimestre del año se reportaron 53 vehículos con irregularidades recuperados, de los cuales 22 han sido asegurados con placa que no correspondía o número de serie remarcado, y 8 más fueron recuperados con reporte de robo y placas que no correspondían.

Las personas interesadas en la ayuda de los policías de ERIV pueden llamar al 33-12-01-60-70.

Esperan aumente inventario de vehículos

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores proyectó que al cierre del año se incrementará la oferta de autos nuevos en el país. Detallaron que luego de las complicaciones por la falta de insumos en la industria automotriz, se empezará a tener inventario nuevamente. A principios del año, la industria automotriz tenía que competir contra los demás tipos de negocio del sector electrónico y eléctrico.