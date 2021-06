En un tianguis en la colonia Lagos de Oriente, en Guadalajara, autoridades localizaron un par de crías de aves silvestres, las cuales fueron rescatadas y puestas en resguardo, informó la Policía Municipal.

Por medio de un reporte anónimo, se informó que un hombre ofertaba crías de aves silvestres en el tianguis de la calle Guinea, entre Peso y Lempira, por lo que uniformados acudieron para constatar la denuncia.

No obstante, a la llegada de los oficiales no localizaron al vendedor, solamente una caja de cartón donde dejaron abandonadas a las aves, una cría de tucán y otra de loro, las cuales aún no terminaban de emplumar.

Los oficiales aseguraron a los críos y los trasladaron al Centro Metropolitano de Conservación de Vida Silvestre, en el Parque Agua Azul, para que sean revisados por personal veterinario y después determinar a dónde serán enviados.

La venta de animales silvestres está prohibida por las leyes federales, además de que la venta de cualquier tipo de mascota no es permitida en los espacios públicos municipales. Incluso, las leyes estatales advierten que no se pueden exhibir animales para su venta.

Sin embargo, por este hecho no se logró la detención de ninguna persona.

