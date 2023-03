De acuerdo con el boletín emitido por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) fue robada una camioneta con cuatro contenedores de fuente radioactiva en Salamanca, Guanajuato, el hecho ha levantado la alerta en siete estados de la república, incluyendo Jalisco.

El hecho fue reportado por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) a las 11:00 horas, sin embargo se dio aviso del mismo de forma pública a las 13:15 horas. Se tiene sospecha que los actos fueron perpetrados entre las 2:00 y las 4:00 de la mañana en una empresa ubicada en la calle de Panfilo Natera #205, de la colonia Lázaro Cárdenas, dirección que corresponde, según Google maps a la empresa SIrsa de Guanajuato.

Se informó además que elementos de Protección Civil del Estado y las periferias al lado de miembros del Gobierno del estado han iniciado protocolos de búsqueda y protección de la población, pues se advierte que el contenido es de alta peligrosidad:

“Si la fuente radiactiva es extraída de su contenedor, es manipulada o se tiene contacto directo con la misma durante unos minutos u horas, puede ocasionar lesiones permanentes. En caso de permanecer en contacto directo con la fuente durante horas o días, sus efectos pueden resultar mortales”, señaló la unidad de Protección Civil.

¿Qué contenía la fuente radioactiva?

Además de hurtar la una camioneta Chevrolet, que ya fue localizada; pero sin los contenedores, fueron sustraídos, además, cuatro contenedores de radiografía industrial, uno de ellos el más peligroso catalogado como categoría 2. “Muy peligrosa para las personas” aloja una fuente radiactiva de Ir-192, de los otros contenedores uno reserva una sustancia de la Categoría 3, que también es peligrosa para las personas, y los otros dos son de Categoría 4, que es improbable que sea peligrosa.

¿Qué es el Ir-192

Para comenzar el iridio es un metal muy denso y estable empleado en joyería y otras actividades muy comunes, en cambio el iridio-192 es altamente inestable ya es un isotipo con los átomos desequilibrados, es decir que tienen un número de neutrones distinto al normal.

¿Qué hacer ante la emergencia?

Lo primero no es entrar en pánico y, aunque es poco probable, en caso de hallar la fuente le recomendamos no manipular el equipo, manténgase a una distancia segura de por lo menos 30 metros y llame al 911 o al 800 111 3168. El envase está identificado como equipo Source Production & Equipment Co, modelo SPEC-150, número de serie: 2173 y que aloja una fuente radiactiva de Ir-192.