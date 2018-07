Secretarios del Poder Judicial, con precarias condiciones ante inseguridad

Con un sueldo devaluado, sin cotizar al 100% en Pensiones del Estado y sin seguro de gastos médicos, representantes de secretarios adscritos al Consejo de la Judicatura lamentaron sus condiciones laborales además porque faltan recursos para darles mayor estabilidad económica y mejorar sus condiciones de seguridad, pues también están expuestos a agresiones y amenazas en su labor, manifestó uno de ellos, Guillermo Avilés Martín del Campo.

“Las diligencias implican muchas situaciones que pueden poner en riesgo la integridad de una persona, cuando tú llegas a una casa y les dices que se tienen que salir porque ya la perdieron, hay gente que no lo toma bien, entonces sufrimos agresiones, maltratos, yo en lo personal, tres veces me han sacado armas de fuego y han sido momentos muy complejos”.

Explicó que en las diligencias más complicadas piden apoyo a las corporaciones municipales, sin embargo hay ocasiones en las que hasta en las más sencillas los agreden.

“Conforme ha aumentado la violencia en la sociedad, ahora te amenazan, te empujan, te dicen de cosas y hay gente que con arma de fuego te dicen que te vayas”.

Ante las agresiones, dijo, es preciso que les den seguros de gastos médicos, aunque admitió que también falta cultura entre la sociedad para que aprenda a reaccionar civilizadamente; y que los negocios dedicados a la venta a crédito, que informen bien a las personas para que estén conscientes de sus pagos.

“Si no me pagas van a ir y te van a sacar, porque nada más venden la parte bonita, 'cómprame esto' y no les dicen qué va a pasar si no pagan”.

Un grupo de representantes de secretarios del Primer Partido Judicial exigió este jueves al Ejecutivo del Estado que se otorgue un mayor presupuesto al Poder Judicial para poder ajustarles el salario, que estiman que se ha depreciado 54% desde el 2007; que coticen en su totalidad en Pensiones, ya que algunos se jubilarán con ocho mil pesos mensuales; y seguro de gastos médicos. Son alrededor de 300 empleados los que se encuentran en esta situación.

SA