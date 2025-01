La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado hizo un llamado a las empresas a no discriminar a los deportados de Estados Unidos y abrirles las puertas para un puesto de trabajo.

El titular de la STPS, Ricardo Barbosa, pidió a las empresas que hagan contrataciones desde un punto de vista solidario y humanitario ya que las personas repatriadas pasan por un tema psicológico y de estrés muy complicado.

“El llamado es que se acerquen a la Secretaría del Trabajo que se acerquen a la Secretaría de Desarrollo Económico, al Gobierno del Estado y las diferentes cámaras para que vean cuáles son los requisitos y las facilidades”, dijo.

Luego de una reunión con industriales, el funcionario estatal explicó que cada empresa debe aplicar sus filtros de cualidades y calificaciones de acuerdo a sus políticas, pero que no sean discriminatorios.

El funcionario estatal garantizó a los deportados incorporarse a un empleo sin ser discriminados.

“El Gobierno del Estado y la Secretaría del Trabajo lejos de hacer una revisión de antecedentes penales y que no se convierta en una cacería de brujas queremos abrirles las puertas para que puedan incorporarse a un trabajo”, sostuvo.

Comentó que no es el momento de prejuzgar o discriminar a los repatriados por lo que se les debe apoyar para su incorporación laboral.

“Se debe establecer si una persona cometió un delito en Estados Unidos y aquí no cometió ninguno, no hay nada que perseguir. La ley prohíbe de que se pidan cartas de antecedentes penales para temas laborales, por ley no te pueden pedir carta de antecedentes penales”, aclaró.

Explicó que los repatriados mexicanos solamente deberán actualizarse con su INE, IMSS, R.F.C. y su CURP para que puedan entrar a la formalidad.

Detalló que las oficinas de Casa Jalisco que hay en Chicago y la Casa Jalisco que está en la zona conurbada de Los Ángeles están apoyando a los connacionales en los trámites.

“En Jalisco estamos listos para recibirlos (hay oportunidades) en el sector agropecuario, en el sector de la manufactura, en el sector automotriz y transporte hemos tenido reuniones para que se les ofrezcan trabajos de acuerdo a sus habilidades y calificaciones que tengan cada uno de los migrantes”, detalló.

