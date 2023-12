Pese a la época de frío, la posibilidad de enfermar de dengue no cesa, por lo cual, la Secretaría de Salud Jalisco hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia y mantener la prevención contra los piquetes de mosco que la transmite.

Ante ello, dijo, durante el periodo vacacional de invierno, las brigadas de Vectores y Zoonosis continúan las acciones de combate al dengue, enfocadas en las comunidades de mayor riesgo, ya sea por alta incidencia de mosco o por casos sospechosos.

José de Jesús Segura Arias, director de Promoción y Control de Enfermedades del OPD Servicios de Salud Jalisco, hace énfasis en la importancia de no bajar la guardia e invita a la población a aprovechar el asueto para que revise por lo menos una vez a la semana los tinacos, tambos y aljibes, para evitar ser picados por el mosquito trasmisor del dengue Aedes aegipty.

“Se debe verificar que los lugares de almacenamiento de agua estén debidamente sellados para evitar que el mosco deposite sus huevecillos, así mismo lavar floreros, piletas y recipientes que contengan agua limpia. Además, se deben eliminar potenciales contenedores de agua como son: corcholatas, envases de refresco, botes, y tirar todo aquel artículo que no tenga uso como los neumáticos”, señaló el director.

El dengue es una infección causada por un virus que se transmite a los humanos, a través de la picadura de un mosquito infectado, y puede llegar a poner en riesgo la salud y la vida.

Segura Arias puntualizó que el dengue es una enfermedad que puede estar presente durante todo el año y no solo en temporada de lluvias por lo que: “se debe de realizar de manera permanente la estrategia Lava, Tapa, Voltea y Tira, si acuden las brigadas a tu casa, debidamente identificadas, permíteles la entrada y sigue las recomendaciones”.

Asimismo, recordó que los síntomas de la enfermedad son: fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, articular, náuseas, vómito o dolor abdominal, “acude a u unidad más cercana y no te automediques, recuerda sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue”, mencionó el médico especialista.

En este periodo de vacaciones, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y el OPD Servicios de Salud Jalisco, te invitan a aprovechar los días para revisar patio, cochera, azotea y otros lugares de las viviendas y tirar cacharros, chatarra y objetos que ya no se utilicen; una de las medidas más eficaces para evitar criaderos de moscos y reducir posibles contagios.

Estas son las colonias donde se realizarán trabajos preventivos contra el dengue en la semana del 25 al 29 de diciembre:

Zapopan

Balcones de la Cantera

Paseos del Briseño

Guadalajara

Lagos de Oriente

San Andrés

Tlaquepaque (Tlajomulco)

Chulavista

Las Huertas

Tonalá

Cetro

El Rosario

Recomendaciones para disminuir el riesgo de contraer Dengue

Si identificas mosquitos en tu casa, asegúrate de no tener criaderos. Revisa todas las áreas de tu casa como patios, jardines, azoteas, por lo menos una vez a la semana, para identificar recipientes que pueden almacenar agua. Lava y talla con un cepillo, aquellos recipientes que puedan contener agua como, pilas y piletas, tapa aljibes, tinacos y tambos, voltea: cubetas, botellas, cazuelas, juguetes y tira: todo lo que no sirva y pueda almacenar agua, como latas, llantas, botes. Los bebederos de mascotas y floreros con plantas acuáticas deberán lavarse cada tercer día. Mantén limpias todas las áreas verdes, podando árboles y deshierbando espacios, para evitar tener refugios de mosquitos. Instala mosquiteros en puertas y ventanas, para evitar el ingreso de mosquitos a tu domicilio. Para protección personal, utiliza repelente, ropa de colores claros, que cubran la mayor parte de tu cuerpo como, pantalón, blusa o camisa de manga larga. Si presentas síntomas como: fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y articular, náuseas, vómito o dolor abdominal, acude a tu unidad de salud NO TE AUTOMEDIQUES Si presentas datos de alarma como: vómitos frecuentes (3 en una hora o 5 en 24 horas), dolor abdominal intenso, sangrado por cualquier vía o desorientación, mantente hidratado con electrolitos orales, acude de inmediato al hospital. Comparte esta información con vecinos y amigos. Si acuden las brigadas contra el dengue a tu casa debidamente identificadas (gafete, chaleco color caqui con logos institucionales), permíteles la entrada y sigue sus recomendaciones. Si escuchas o ves pasar por tu casa camionetas o máquinas fumigando contra los mosquitos, abre puertas y ventanas.

Para más informes sobre acciones de combate al dengue, la SSJ pone a disposición:

El micrositio https://aguasconeldengue.jalisco.gob.mx/

Línea Salud Jalisco a través de una llamada telefónica al 33 3823 3220 los siete días de la semana.

App Sin dengue, disponible para iOS y Android

MF