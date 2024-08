Se ponchan llantas "gratis" en carretera a Chapala: baches afectan a automovilistas

Baches de todos los tamaños aparecieron sobre la carretera a Chapala en dirección al Aeropuerto Internacional de Guadalajara lo que ha provocado afectación a los automovilistas.

Esta mañana por lo menos cuatro unidades se vieron afectadas por caer en uno de tantos hoyos que hay en este trayecto. "Hace unos minutos venía manejando y tenía un carro de frente había un bache y el carro alcanzó a esquivarlo pero yo no pude y caí al bache, se me daño la llanta y el rin”, dijo David.

Samuel fue otro automovilista que se vio afectado por el mal estado de esta carretera que es muy transitada. “Yo venía circulando y el carro de adelante se orilló yo no alcancé a ver y caí a un bache se quebró un birlo y se me cayó la tapadera del rin quedó arriba del arbusto”, dijo.

“Eso es peligroso puede provocar accidentes imagínate unos se frena y llega un tráiler entonces te puede chocar o matar”, añadió. Otro automovilista circulaba en dirección al aeropuerto a las nueve de la mañana cuando también cayó a un bache. “Vi un bache y lo esquive y más adelante había otro y ya no pude pasando el puente se me empezó a salir el aire y me orillé”, explicó Armando.

EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Roberto fue otro automovilista que este miércoles tuvo la mala suerte de caer a un bache. “Yo venía en el carril de baja velocidad y no pude esquivar el bache porque venía un tráiler a un lado, la llanta estaba casi nueva y la tronó”.

El entrevistado lamentó el mal estado de la carretera y el peligro que corren al estar cambiando las llantas. “Pedimos mantenimiento a las carreteras, el gobierno recibe mucho dinero y no es posible que no le den mantenimiento”, agregó Roberto.

Debido a la gran cantidad de baches sobre la carretera a Chapala los llanteros ubicados en la zona cada vez tienen más clientela. “Se están ponchando muchísimo ahora nos hemos quedado las 24 horas porque llega mucha gente todo el rato ha estado llegando automovilistas”, dijo Carlos un llantero.

La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes del gobierno federal es la responsable de mantener en buen estado esta carretera. Los llanteros explicaron que normalmente vienen cada semana a tapar los baches que aparecen, pero esta semana no se han hecho presentes las cuadrillas.

