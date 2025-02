Integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, en contra de la verificación vehicular y pro-Palestina se manifestaron esta tarde por calles de la Zona Centro de Guadalajara para exigir que sus demandas sean atendidas.

El contingente partió alrededor de las 17:30 horas del cruce de las avenidas Vallarta y Chapultepec con dirección al Palacio de Gobierno. Mientras adelante exigían la localización de personas desaparecidas, en medio de la marcha llamaron a no pagar el refrendo ni a realizar la verificación como protesta en contra del Paquetazo 3x1.

Además, también exigieron justicia por el asesinato del activista ambiental Abraham Alejandro Gobel que, a cuatro meses del homicidio, las autoridades aún no han señalado a los presuntos responsables del crimen. En tanto, en la parte trasera se hizo un llamado a que México rompa relaciones con Israel por sus ataques contra el pueblo palestino, así como a buscar la paz en la región.

"Si bien hay un reconocimiento en esta nueva administración de la crisis humanitaria, todavía nos hacen falta miles y miles de personas en Jalisco. Las investigaciones siguen el mismo camino, no avanzan; la revictimización en la Fiscalía, ahora llamada Vicefiscalía, continúa. Seguimos sin el presupuesto necesario para asesores jurídicos, policías investigadores, para tener más personal en la Comisión de Búsqueda, para tener un resguardo digno en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de los más de siete mil restos que están sin identificar", dijo Héctor Flores, presidente del colectivo de búsqueda de desaparecidos Luz de Esperanza.

En tanto, Raúl Argáez, presidente de la asociación Afinación sí, Verificación no, hizo un llamado a suspender el programa de verificación pues, argumentó, no ayuda a reducir los gases contaminantes provenientes de los vehículos, sino que se trata de una medida recaudatoria para multar a los conductores que no realicen este proceso y retirar a unidades antiguas de circulación.

"(Sobre el caso de Gobel) Aún no hay detenidos, falta mucha investigación para dar con los responsables. No hay aún líneas de investigación claras acerca del móvil del atentado, esto a pesar de haber manifestado ser un caso prioritario para la Fiscalía y para el propio gobernador Pablo Lemus […]. El llamado también es a no verificar como medida de protesta popular ante este programa gubernamental que, reiteramos, en nada beneficia al medio ambiente y sólo es una sangría y saqueo de recursos públicos", comentó.

Por último, Rosy Zúñiga, vocera del Comité en Solidaridad con Palestina, exigió que México rompa relaciones diplomáticas con Israel, así como que los impuestos que son destinados a entrenamiento policial por parte de oficiales israelíes a policías mexicanos sea invertido en empresas locales. "Queremos que nuestros impuestos no vayan hacia el extranjero. Que se inviertan aquí mismo", concluyó.

