Se integra ex diputada priista al partido de Morena

La ex priista Anahí Olguín Rojas, diputada local, anunció su incorporación a las filas del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); la legisladora fue candidata a diputada federal por el PRI y perdió, hace dos semanas anunció su renuncia al PRI y se declaró independiente.

Olguín Rojas justificó su cambio de “camiseta” argumentó su trabajo en materia de derechos humanos y combate a la desigualdad se identifica con el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy veo que mi perfil encaja perfectamente en este proyecto, en ese pilar que es erradicar la desigualdad que hoy estamos viviendo. Decido sumarme a este proyecto, sumarme a las filas de Morena”, sostuvo.

Aunque no son reconocidos formalmente como fracción parlamentaria, con este ajuste Morena suma cuatro diputados en la actual legislatura estatal; los ex emecistas Hugo Rodriguez y Martha Villanueva y las ex priistas Claudia Delgadillo y Anahí Olguín.

Pronostican más incorporaciones

El diputado morenista, Hugo Rodríguez Díaz, anunció que su partido sumaría nuevas incorporaciones durante los próximos meses y sin precisar nombres sostuvo que su bancada parlamentaria en la próxima Legislatura estatal está en vías de incorporar a diputados que fueron electos por otros institutos políticos. Aunque se impugnó la asignación de diputados plurinominales que aprobó el Instituto Electoral del Estado, Morena tendría ocho curules, más una del Partido del Trabajo.