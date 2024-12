En octubre pasado, Rocío Cruz enfermó de dengue. Según relató, fueron los 15 peores días de su vida. Todo comenzó con fuertes dolores de cabeza, náuseas y agotamiento. Inicialmente, pensó que estos síntomas podían estar relacionados con el estrés laboral que enfrentaba. Sin embargo, al cuarto día de malestar, decidió acudir a urgencias en su unidad médica familiar. Allí, los médicos le realizaron una prueba que confirmó el diagnóstico de dengue.

La enfermedad la mantuvo postrada en cama durante dos semanas. Rocío describió su experiencia como extremadamente difícil: “Abría los ojos en la mañana y me dolía el cuerpo entero de estar acostada. Intentaba sentarme y me mareaba; trataba de ver la tele y me ardían los ojos y me dolía la cabeza. No podía comer porque cualquier aroma me provocaba náuseas. En todo momento me dolían las articulaciones. Hiciera lo que hiciera o estuviera en la posición que estuviera, la pasaba muy mal”, relató.

Ante esta situación, Rocío hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse protegida, incluso en invierno. Recomendó usar ropa que cubra el cuerpo, llevar repelente y revisar las viviendas para evitar la reproducción del mosquito transmisor. “Sabía que había un zancudo en mi cuarto; lo había escuchado un par de noches, pero no le presté atención por lo cansada que llegaba. Estoy segura de que eso fue lo que me infectó, porque el médico me explicó que las hembras del mosquito están guardadas durante el día y salen a picar en la noche. Si escuchan uno, aunque estén cansados, levántense y mátenlo”, aconsejó.

Aunque se esperaba que con la llegada del frío disminuyeran los casos de dengue en Jalisco, la semana epidemiológica más reciente reportada por la Secretaría de Salud Federal (semana 49) registró 912 nuevos casos de esta enfermedad en la entidad. Esta cifra superó los reportes de las semanas previas: 885 nuevos casos en la semana 48 y 897 en la semana 47.

No obstante, las cifras actuales son menores a las registradas en la semana 43 (del 22 al 28 de octubre de 2024), cuando se alcanzó el pico más alto del año con mil 907 casos confirmados en sólo siete días. Según las previsiones de la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ), se espera que los casos sigan disminuyendo en lo que resta del año.

Sin embargo, debido a que el mosquito transmisor del dengue sigue activo y los contagios no cesan, la SSJ ha exhortado a la población a reforzar las medidas de prevención para evitar su reproducción y contener la propagación de la enfermedad.

La dependencia destacó la importancia de seguir la estrategia “Lava, Tapa, Voltea y Tira”, que consiste en limpiar y vaciar objetos que acumulen agua, como llantas, cubetas, botellas y recipientes en desuso. Ángel Israel Nuño, ex subdirector de Programas de Salud del OPD Servicios de Salud Jalisco, también enfatizó la necesidad de vigilar espacios como floreros, macetas con agua, piletas y platos de alimento para animales, recordando cambiar el agua constantemente para evitar criaderos.

EL INFORMADOR

Autoridades recomiendan cuidarse

La SSJ recomendó a la población que, en caso de presentar síntomas de dengue tales como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y dolor muscular o articular, acuda inmediatamente al centro de salud, o de urgencias médicas más cercano para recibir atención médica. Además, se debe estar atento a los signos de alarma, que incluyen dolor abdominal intenso, vómitos persistentes (tres o más en un día), somnolencia o irritabilidad.

Es importante que las personas no se automediquen. De acuerdo con la SSJ, no existe un medicamento específico para tratar el dengue.

Los primeros tres días con síntomas son clave para identificar la enfermedad y evitar que pueda llegar a convertirse en Dengue Grave, que se caracteriza por dificultad para respirar, sangrados y/o complicaciones graves en los órganos, incluyendo el estado de shock.

El ciclo de crecimiento del virus es de siete a 10 días entre que deposita los huevecillos, se generan los “maromeros” o larvas, crecen a pupas y se convierten en “zancudos”, tiempo suficiente para una supervisión constante para tapar, voltear o tirar todos aquellos espacios o cacharros donde la hembra puede colocar esos huevecillos.

Se recomienda además tirar todo aquello que no sirva y pueda almacenar agua, como latas, llantas, botes y otros cacharros.

También se recomienda instalar mosquiteros en puertas y ventanas, para evitar el ingreso de mosquitos a tu domicilio; y para protección personal, utilizar repelente, ropa de colores claros, y que cubran la mayor parte del cuerpo, como manga larga o pantalones.

La ciudadanía puede recibir orientación sobre esta enfermedad a través de la “Línea Salud Jalisco” en el número 33 3823 3220, dispuesta por la Secretaría de Salud Jalisco.

CT