Luego de haber entrado al atrio en medio de las palomas que alzaron su vuelo para recibir a "La Generala", y siguiendo el itinerario marcado para esta Romería, minutos antes de las 12:00 del mediodía dio inicio su misa de bienvenida, celebrando su regreso a la Basílica de Zapopan, presidida por el Cardenal Francisco Robles Ortega.

"Hemos acompañado a nuestra madre de regreso a su casa, y en este recorrido quisimos hacerlo con el lema 'Madre Evangelizadora'. Jesucristo hecho carne en la virgen María es el evangelio de Dios padre, la buena noticia que nos da dios, entregándonos a su único hijo. Él es la buena noticia, como hijos de Dios, y María es la primera mediadora para que llegue a nosotros este evangelio, por eso es aclamada como madre evangelizadora" instó Robles Ortega.

Recordó, en la Romería el pueblo peregrino experimenta y representa que camina por esta vida hasta llegar a la casa eterna del padre, peregrinación en la cual "no vamos solos, sino de la mano de la madre evangelizadora".

"Hemos hecho la experiencia de caminar juntos. Todas y todos los bautizados, consagrados y consagradas, sacerdotes y obispos, todos de la mano de nuestra madre y como iglesia, como pueblo que camina con destino a la patria eterna", expresó el cardenal.

En este sentido, dijo, todas y todos los bautizados en Cristo deben regresar esta evangelización, a través de ver "al otro" como hermano, partiendo del valor de la fraternidad, del respeto, la solidaridad, de sabernos entender y cuidar, así como saber perdonar cuando alguien nos ha ofendido.

La labor evangelizadora, dijo, también incluye la denuncia, denunciar todo aquello que es un engaño o daño para nuestra vida y que oprime las libertades de la sociedad.

Instó, como parte de una actitud evangelizadora, a proponer soluciones más allá de los conflictos, para vivir de manera pacífica con todos y todas las hermanas

"Nos da el ejemplo, no hay iglesia que ella visite donde no deje el mensaje de la ternura y el amor de dios. No hay circunstancia en la que ella aparezca sin que deje en nuestros sentidos y nuestro corazón nos deja el mensaje de que ella, y de que Dios nos ama", añadió Robes Ortega.

