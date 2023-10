Sin dar cifras el Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles, aseguró que la romería que se realizó este año tuvo más convocatoria que la del año pasado.

“Yo personalmente tengo otra impresión, no tengo otros datos, tengo otra impresión porque en todo el trayecto, absolutamente en los dos lados de las vallas había muchísima gente y además gente que iba peregrinando, la plaza y el atrio de la Basílica de Zapopan yo honestamente nunca la había visto tan abarrotado”, aseguró.

El cardenal comentó que había muchas madres y padres de familia que pedían por sus hijos o familiares desaparecidos.

“Es un tema muy serio para la sociedad, pero sobre todo para las familias que lamentan la desaparición de un ser querido. Nos solidarizamos con ellos sobre todo en oración y en esta ocasión pidiéndole a la Virgen Santísima”, dijo.

Agregó que la enorme manta que había frente al atrio es muestra de la desesperación de las familias.

“No me extraña porque estas familias en su desesperación y en su anhelo de encontrar a sus seres queridos aprovechen estas circunstancias y yo no lo veo mal, al contrario el que hagan evidente su dolor y su pérdida para que no perdamos la conciencia como sociedad del cuidado que debemos de tener en todo momento y en toda circunstancia”, comentó.

El cardenal también dijo que son responsables todos los niveles de autoridad en la lucha contra el crimen organizado.

“El pueblo ha sido robado, el pueblo ha sido saqueado de vivir en su derecho de libertad y seguridad”, concluyó.

