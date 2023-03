Las acciones del gobierno estatal para el saneamiento del Río Santiago no han provocado una mejora en la calidad de su agua y continúa la alta presencia de contaminantes como metales pesados, advierte un monitoreo elaborado por académicos y activistas.

Detallaron que realizaron un muestreo superficial bacteriológico, fisicoquímico y de metales pesados, en octubre del año pasado, en el canal de El Ahogado, puntos de Juanacatlán y El Salto.

El doctor Javier García Velasco, investigador del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, detalló que tras revisar las muestras identificaron valores elevados en cloruros, detergentes, nitrógeno de nitratos, DQO, DBO5, mercurio, estroncio y rubidio; coliformes totales y fecales. Además de alta contaminación característica de un origen industrial.

“No se ven cambios sustanciales y siguen estando presente las cargas contaminantes importantes. Se consideró el tema de metales pesados que están fuera de norma como el litio, sodio, magnesio, aluminio, calcio, hierro, manganeso, zinc; y el mercurio que tuvimos presencia en dos de los sitios de muestreo. En resumen, con toda esta carga contaminante queda en evidencia que no se están disminuyendo las cargas de contaminación en el río como tal, no se tiene una recuperación palpable, en términos químicos. La información no evidencia un impacto positivo en el entorno de las cargas contaminantes en este cuerpo de agua”, dijo.

Añadió que midieron 50 parámetros y el agua no cumple ninguno de los elementos para poder usarse, ni para el riego.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, subrayó que de nada ha servido la inversión de cuatro mil 600 millones de pesos que el gobierno estatal dice haber usado en acciones de saneamiento. El legislador anunció que la próxima semana realizarán un recorrido por la orilla del río para volver a tomar muestras.

Enrique Lira Coronado, representante del Foro Socioambiental de Guadalajara, dijo que si se cumpliera lo que marca la Ley del Equilibrio Ecológico y la Ley estatal del Agua en materia de tratamiento, sería suficiente para recuperar la cuenca, pero refirió que hay omisiones graves de los tres niveles de gobierno.

La revisión refiere la degradación del ecosistema entorno al río con deforestación, introducción de especies, pérdida de corredores biológicos, degradación de suelos y pérdida de servicios ambientales. También participaron en el estudio los académicos Miguel Enrique Magaña Virgen, Javier García Velasco, Eduardo Juárez Carrillo, Blanca Ramírez Hernández y Javier García de Alba Verduzco.