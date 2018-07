Rigoberto cuida a su hija internada y ambos votan en la Clínica 46

La hija del señor Rigoberto Espinoza está hospitalizada desde hace 11 días en el Hospital General Regional 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en Calzada Lázaro Cárdenas, en Guadalajara.

Ahí se instaló una casilla como parte de un programa piloto del Instituto Nacional Electoral (INE), que consistió en colocar una mesa directiva de casilla en una clínica de cada estado, con el objetivo de que los pacientes, sus familiares y personal médico y administrativo pudieran votar sin necesidad de salir del hospital.

Rigoberto fue de los primeros en votar, lo que agradeció, porque no hubiera podido trasladarse hasta Tlaquepaque, donde se encuentra la casilla que le toca.

“Para mí fue más cómodo, para los enfermos y todo el personal que trabaja aquí. Imagínese, a mí me toca hasta Tlaquepaque, entonces ya me dijeron que aquí podía votar y me dieron prioridad. Incluso ahorita fueron a bajar a mi hija par que pueda votar también”.

Su hija, María de la Luz Espinoza, está sometida a estudios desde más de una semana en la clínica, para poder operarla los próximos días.

Apoyada por personal del hospital, bajó en bata para acudir a la casilla. Aunque no se sentía del todo bien, caminaba lento y sentía malestar, hizo todo el proceso y pudo ejercer su derecho al voto.

No todas las personas corrieron con la misma suerte que Rigoberto y su hija. Desde temprana hora, cientos de ciudadanos hicieron una fila que abarcaba toda la manzana, para poder votar en la casilla especial.

La mayoría desconocía que sólo se contaba con 750 boletas (como marca la ley que debe haber en cada casilla especial) y que se daría preferencia a las personas que se encontraran hospitalizadas o laboraran ahí, por lo que hubo quejas y reclamos.

La fila avanzó muy lento y la gente comenzó a desesperarse, al grado de gritarle al personal del IMSS y del INE que se encontraba en la entrada de la clínica, sin una respuesta favorable.

El señor Javier Villalobos, oriundo de Mazatlán, Sinaloa, está de paso por Guadalajara por negocios, y quiso acudir a votar a una casilla especial, sin tener éxito en al menos tres lugares que visitó.

“Vengo de varios lugares y no hay boletas, se me está negando el derecho a votar, no nada más a mí, a toda esta gente. Yo escuché que era otra casilla especial para la gente que es de fuera”.

En contraste, la señora María Alicia López Serratos, llegó antes de las 08:00 horas y sí alcanzó boleta. Ella es del municipio de Arandas, Jalisco, y está de visita con sus hijas, quienes viven en Guadalajara, por lo que se vio en la necesidad de votar en una casilla especial.

“Duramos más de tres horas formadas, estuvo lento, yo tenía la ficha 111 y ya por fin pude votar. Me tocó venir a ver a mis hijas, por eso no voté en Arandas”.

NM