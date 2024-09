Revés final para Chema: Vero gobernará Guadalajara

Este domingo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desechó el recurso presentado por el ex candidato por Morena a la alcaldía de Guadalajara, José María Martínez, que buscaba invalidar la elección de la alcaldía de Guadalajara, en la cual se le dio el triunfo a la emecista, Verónica Delgadillo.

Con el voto unánime del Tribunal, que sesionó este domingo a las 18:00 horas, se desechó el recurso SUP-REC-22462/2021 presentado por José María Martínez, por una presunta modificación a los resultados asentados en el acta de cómputo municipal de la elección por el Ayuntamiento de Guadalajara, confirmando la declaración de la validez de la elección y entregando la constancia de mayoría a Vero Delgadillo.

En la sesión, el proyecto presentado consideró que "no se actualizó el requisito especial de procedencia", por lo que la inconformidad quedó sin efecto.

De esta forma, el TEPJF reafirma la validez de la elección y confirma el triunfo de Verónica Delgadillo como alcaldesa del municipio de Guadalajara.

Desde ayer sábado se habían adelantado las consideraciones del proyecto sujeto a aprobación este domingo, cuando el magistrado de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón propuso desechar la impugnación al considerar que el recurso no ameritaba su estudio.

“La improcedencia se actualiza porque no se cumple con los supuestos legales o jurisprudenciales de procedencia (...) en la sentencia impugnada no se analizó ningún tema de constitucionalidad o convencionalidad, no se advierte un error judicial evidente, ni la posibilidad de fijar un criterio importante y trascendente para el orden jurídico nacional”, señalaba el proyecto difundido.

El proyecto también precisaba que en los agravios planteados por José María Martínez "no había irregularidades, falta de aplicación de reglas electorales o judiciales".

