Retrasan arranque oficial del Tequila Express

El recorrido turístico Tequila Express que estaba programado para iniciar este viernes 27 de septiembre se aplazó por problemas de “logística”.

“Aún no se tiene confirmación de que el tren vaya a empezar su recorrido mañana (este viernes) por una situación que hubo en cuento a la logística”, confirmaron en el call center de Grupo México Transportes.

Aunque en Grupo México Transportes dijeron desconocer la fecha de cuándo iniciará operaciones el recorrido que va de Guadalajara a Tequila trascendió que la fecha se aplazó para el 4 de octubre.

“Realmente no podría confirmar esta información por el momento ya que a nosotros no nos han informado, teníamos entendido que el tren iba a salir mañana (este viernes) pero al parecer hubo una complicación logística, entonces todavía no tenemos una fecha específica”, añadió.

En la página oficial de Internet del Tequila Express se indica que la venta de boletos se realizará próximamente.

“El alto tráfico ha provocado algunos leves desajustes, pero muy pronto podrás disfrutar de la experiencia”, dice la página www.tequilaexpress.mx.

El primer viaje del Tren Tequila Express estaba programado para realizará este 27 de septiembre. El pasado 14 de septiembre se hizo un viaje de prueba y familiarización.

La venta de boletos al público estaba programada para iniciar el 23 de septiembre a través de la página oficial tequilaexpress.mx.

De acuerdo con la página los costos de los boletos van desde los mil 150 pesos en viaje sencillo hasta los mil 785 pesos el viaje redondo por persona sólo viaje y hasta los 3 mil 400 pesos en vagón ejecutivo y 3 mil 900 pesos en el vagón bar que incluyen una experiencia completa.



