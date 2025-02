Retirarán scooters y patines eléctricos de la Vía RecreActiva

Los scooters y patines eléctricos no están permitidos en la Vía RecreActiva debido a las altas velocidades que pueden alcanzar, y que ponen en peligro a los demás usuarios de ésta, por lo que voluntarios del Consejo Municipal del Deporte (Comude), personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y de la Policía de proximidad de la Comisaria municipal pedirán a los conductores de estas unidades retirarse de la Vía, afirmó Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara.

“Hay una innovación también este año y es la participación directa de la Comisaria de Guadalajara y también de Protección Civil y Bomberos. Si bien algunas veces apoyaban, ahora van a estar en coordinación permanente con nosotros; van a tener su operativo dentro de la Vía RecreActiva […]. Antes sólo apoyaban en algunos temas de la Vía, pero ahora estarán de una forma más activa, también brindando apoyo y capacitación”, detalló.

Por su parte, Mario Silva, jefe de la Oficina Ejecutiva del Ayuntamiento tapatío, precisó que trabajarán en coordinación con los otros municipios por los que cruza la Vía para evitar el uso de estos vehículos, además de que reforzaran las campañas de comunicación para sensibilizar a los usuarios sobre el peligro que representan, sobre todo para adultos mayores, personas con discapacidad, niños y mascotas. Pero, por lo pronto, no se contemplan sanciones o multas para los conductores de scooters y patines eléctricos.

“Los vehículos a motor no están permitidos en circulación dentro de la Vía. Esta es una restricción que está desde que comenzó la Vía RecreActiva. Tenemos algunas bicicletas eléctricas y los patines eléctricos, que si bien argumentan algunos fabricantes no tener motor sino un mecanismo asistido; por las velocidades que alcanzan no están permitidas para esa parte y también ya está previsto en el reglamento que eso no funcione de esa manera”, acentuó.

Usuarios de la Vía RecreActiva señalaron que los conductores de scooters y patines eléctricos, la mayoría adolescentes, circulan a altas velocidades, sin medidas de seguridad y sin cuidado de las personas a su alrededor. En tanto, algunos otros lo hacen con hasta dos personas en una misma unidad.

Algunos usuarios pidieron que se sancione con el retiro del vehículo a quienes no respeten los límites de velocidad, mientras que otros solicitaron que los voluntarios y oficiales tapatíos que transitan en la Vía reprendan a los menores de edad que no manejan correctamente sobre la vialidad.

