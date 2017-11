Resolverán juicio de Cosío Gaona para recabar firmas en papel

El aspirante a candidato independiente a la gubernatura de Jalisco, Salvador Cosío Gaona, anunció que el Tribunal Electoral del Estado resolverá un recurso que promovió para que se permita recolectar firmas en papel y no sólo mediante la aplicación.



Indicó que hoy se publicó el acuerdo en el que se da entrada al juicio, mismo que deberá resolver el magistrado Gerardo Vargas. Cosío Gaona impugnó la convocatoria que publicó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) 7 de noviembre.



"Estoy planteando que la vía no sea solamente la aplicación informática, sino que se admita también el papel porque hay muchas zonas y comunidades que no tienen acceso a la tecnología, donde no ha habido innovación social para el tema electoral", indicó en el Foro de Educación e Innovación Social de la agrupación política Confío en México.



"A pesar de que las redes sociales han impulsado muchos movimientos políticos de avanzada, no todos tienen acceso. Yo espero que el Tribunal Electoral resuelva favorablemente y permita que se puedan recabar firmas mediante un documento escrito".



Cosío Gaona explicó que la ley no especifica que la recolección de firmas deba ser a través de una aplicación, sólo establece que los ciudadanos deben mostrar de forma fehaciente su respaldo a los aspirantes.



"No dice que deba ser a través de esta herramienta que es inequitativa y corta. Tampoco dice que deba ser hasta un día antes de cuando el plazo empieza que nos den a conocer a detalle cómo va a funcionar".



"Se debe permitir que el ciudadano se pueda manifestar de otra forma. Además las fallas en el sistema son obvias, las hemos visto y todavía lo están reclamando en el ámbito federal porque no ha sido equitativo. Nosotros vemos que privilegiaron la comodidad para dictaminar y cotejar las firmas por encima del interés social y de la premisa constitucional de que el proceso debe ser equitativo, libre, abierto y general".



Respecto al plazo que aprobó el IEPC para dar a conocer a los aspirantes las candidaturas independientes, Cosío Gaona lo vio positivo porque permitirá que se puedan resolver inconsistencias en la documentación. Lo que sí indicó es que no debe haber más dilación para dar a conocer la forma de captar las firmas pues el Instituto tiene plazo hasta 8 de diciembre para revelarlo cuando la recolección inicia un día después.



En el Foro de Innovación Social y Educación participaron Elsa María Estrada Kelly, cofundadora de Adweb Solutions; Juan Alonso Niño Cota, presidente de Jaltec; y el secretario de Educación Francisco Ayón López quienes coincidieron que se debe impulsar a la innovación social desde la academia, la sociedad y las empresas para potencializar el impulso de las nuevas generaciones.



Los resultados del foro serán el sustento de una agenda que se entregará a los partidos políticos.

DR