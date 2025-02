Un nuevo caso de una menor que arribó sola a la Central Camionera de Tlaquepaque fue reportado este lunes por la Secretaría de Seguridad del Estado.

Se trató de una menor de 16 años de edad, quien provenía del estado de Aguascalientes, supuestamente por una oferta de empleo de la cual no se dieron más detalles.

La menor fue detectada por personal de la central, quien al notar que viajaba sola, notificó del caso a las autoridades estatales que conforman el operativo policial en la Central Camionera.

A su llegada los elementos estatales encontraron que la menor contaba con un supuesto permiso para laborar firmado por su mamá, sin embargo, la persona que la recogería no coincidía con los datos suscritos en el documento.

Por este motivo se hizo el resguardo de la menor para notificar del caso a sus familiares directos, a fin de que sean ellos quienes den información sobre el hecho y así evitar lo que pudiera ser un nuevo caso relacionado con las falsas promesas de empleo que emite el crimen organizado.

"Por seguridad de la menor, y por protocolo, no se puede entregar el resguardo de la adolescente a ninguna otra persona que no sea familiar. La persona que arriba aquí al lugar no corresponde con la persona que está indicada en el permiso, por lo cual se resguarda en espera de que arribe familiares o nos indique alguna otra cosa el Ministerio Público", afirmó la encargada de Código Violeta de la Secretaría de Seguridad, Mónica Pérez.

A la menor se le dieron las atenciones primarias, y quedará en resguardo de las autoridades competentes, mientras que la persona que acudió a la central para recogerla fue detenida, a fin de que se investigue y se defina su situación legal en relación con el caso.

Con este suman al menos siete casos similares, en los cuales se logró resguardar a ocho menores de edad interceptados en distintas centrales camioneras de la Entidad, teniendo en común su llegada con supuestas promesas de empleo.

El caso más reciente se dio la noche del pasado jueves, cuando otra menor, procedente de Puerto Vallarta, llegó a la Central de Zapopan, también con un supuesto permiso firmado por su padre.

Sin embargo, de la misma manera en la que ocurrió este lunes, la persona que llegó por ella no correspondía con los datos ofrecidos en el papel, por lo que la menor fue resguardada hasta que un familiar directo acudió a recogerla.

El día 09 se registró otro caso, donde se resguardó a dos menores de 15 y 17 años provenientes de Nayarit quienes habían acudido a Jalisco porque les habían ofrecido empleo "pero al no localizar e la Central Camionera a las personas que supuestamente les habían hecho la oferta, decidieron regresar a sus casas".

Por este tipo de circunstancias la Policía del Estado mantiene un operativo permanente en las distintas centrales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, a fin de salvaguardar a los menores que pudieran llegar a ser víctimas del crimen organizado.

YC