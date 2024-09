Esta mañana cientos de personas y trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Jalisco volvieron a tomar las calles de la Zona Centro de Guadalajara para manifestarse en contra de la reforma al Poder Judicial que el día de hoy será discutida en las Comisiones del Senado.

Alrededor de las 10:00 horas los manifestantes se concentraron en la Plaza de la Liberación para exigir a los senadores de la República no aprobar el dictamen de ley impulsado por Andrés Manuel López Obrador. Esta manifestación se realizó en coordinación con otros movimientos realizados en distintas ciudades del país.

“Por eso con orgullo estamos aquí defendiendo la carrera judicial y lo que es el Poder Judicial, porque sin miedo, y sabiendo que yo no le debo nada a nadie, me paro con esa dignidad y con ese orgullo de decir que están diciendo mentiras: a mí nadie me ha ido a hablar ni me ha ido a decir cómo tengo que hacer la cosas más que mi convicción jurisdiccional. Y eso es lo que teme el poder, que somos libres y que somos independientes. Somos autónomos. El Poder Judicial es justicia y libertad”, comentó Gabriela López, jueza de distrito.

Los manifestantes, entre gritos de “¡Viva México!”, “¡Viva el Poder Judicial!”, “¡El Poder Judicial no va a caer!”, ondeaban banderas de México, mientras que otros sostenían carteles y pancartas con mensajes en los que se leía “¡Todos somos Poder Judicial Federal!”, “Joven, despierta, esto te afecta”, “¡El Poder Judicial no se toca!”, entre otros.

“Ya se han hecho muchas manifestaciones en estos días, y las vemos en redes sociales o en las noticias, y decidimos venir ahora nosotros para mostrar que no dejaremos que hagan lo que quieran con el país. No habíamos podido venir a las anteriores, pero en esta decidimos levantarnos temprano y venir a mostrar nuestro apoyo a los trabajadores del Poder Judicial. Luego escuchamos muchas quejas de la gente, incluidos nosotros, pero si no venimos a demostrar que estamos dispuestos a manifestarnos y mostrar nuestro descontento con el gobierno, ¿entonces para qué nos quejamos en nuestras casas?”, mencionó Abril Ruiz.

El pasado 6 de abril una caravana de 300 vehículos condujeron desde Ciudad Judicial hasta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara para manifestarse en contra de la reforma. En días pasados Raziel Torres, subsecretario de la sección 20 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Jalisco, adelantó para este medio que se espera continuar con las manifestaciones en terminales aéreas y carreteras en caso de que sea aprobada la reforma.

“Pues venimos aquí para demostrar que somos muchos, que no nos vamos a dejar y que cada vez hay más gente que está tomando conciencia de la situación y está viendo el gran peligro que significa la reforma al Poder Judicial. Vamos a intentar acudir a las manifestaciones y a seguir haciendo ruido en las calles y en redes sociales hasta que esta reforma desaparezca”, concluyó Abril.

