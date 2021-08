Reeligen a comisionado del Itei; niegan violar Ley General de Transparencia

Con 27 votos a favor, el pleno del Congreso de Jalisco designó a Pedro Antonio Rosas Hernández como comisionado del Instituto de Transparencia del Estado (Itei), para un segundo periodo de cinco años. La designación se consumó a pesar de la opinión jurídica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en la que advierte que con la reelección se contraviene la Ley General de Trasparencia, según la cual los comisionados pueden estar máximo siete años en el cargo.

Luego de rendir protesta ante el pleno, Rosas Hernández negó que su reelección contravenga la ley federal, aunque ocupará el cargo nueve años, pues argumentó que la ley general no es supletoria a lo local, y que la legislación estatal no prohíbe la reelección.

“Es una interpretación de la ley que se hace, no hay una prohibición expresa y es por eso que me registré. Al final del día se le hizo una consulta al Inai que fue realizada por un servidor público de la dirección jurídica y el pleno del Inai señala que no es vinculante”, expuso y también negó que haya inconsistencias en las cartas de recomendación que presentó.

Añadió que enfrenta este segundo periodo con mucho trabajo por hacer ante las nuevas atribuciones que tiene el Itei en materia de protección de datos personales y archivos.

Como suplente fue seleccionado Ricardo Alfonso De Alba Moreno, que actualmente se desempeña como director de protección de datos personales del Itei.

GC