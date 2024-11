Guinness World Records o también conocido como el Libro Guinness de los récords, es una obra que se publica cada año y cuenta con una colección de récords mundiales, ya sean logros humanos como del mundo natural.

México cuenta con más de dos mil récords Guinness registrados en diversas categorías, algunos récords van desde lo más simple hasta lo más complejo y raro. Sólo en el estado de Jalisco se tienen más de 20 récords Guinness, tales como:

La clase de matemáticas más grande por YouTube.

La cata de tequila más grande del mundo.

El mazapán más grande del mundo.

La danza folclórica más grande del mundo.

Pero existen varios récords que no son tan populares como los anteriores, pero que aún así representan la creatividad y la determinación de los mexicanos. Es probable que no conozcas este récord Guinness, pues ya tiene varios años de haber sucedido, pero no deja de ser impresionante.

¿Cuál es el récord Guinness y dónde se ubica?

El récord Guinness que probablemente no conocías se ubica en Etzatlán, Jalisco, y se trata del "Cielo tejido más grande del mundo". En el año 2019, 199 artesanas y un artesano rompieron este récord al tejer un aproximado de ocho mil metros cuadrados que cubren las principales calles del municipio, el techo fue elaborado con rafia, en hexágonos de ocho colores.

Este logro no solo pone a Etzatlán en el mapa, sino que también impulsa el turismo y la economía local. La inauguración del “Cielo tejido más grande del mundo" fue un evento importante para sus habitantes.

GG