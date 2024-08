Reconocerán trayectoria de la empresaria Carmen Villareal Treviño

El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco anunció hoy que la empresaria tequilera Carmen Villareal Treviño, directora general de Tequila Casa San Matías, será la galardonada con la medalla al Mérito Industrial en su XLIV edición.

Este galardón que se le entregará, es la máxima distinción otorgada por los industriales del estado de Jalisco, como reconocimiento a la trayectoria empresarial y la gran labor social que ha realizado a lo largo de su vida de trabajo, en el Sector Tequilero.

Desde 1997 Carmen Villareal asumió el cargo como CEO en Casa San Matías, a tres décadas de su liderazgo ha sido una pionera en el sector, su compromiso con la industria ha propiciado programas de mejora e innovación, siempre con un firme compromiso con la equidad y el desarrollo de sus colaboradores y bienestar de su comunidad.

“Es una distinción enorme, no soy nativa de Jalisco, llegué hace muchos años, pero es un estado al que quiero en el que me gusta trabajar, me gusta colaborar, me inspira mucho Jalisco y siento que están dadas las bases para que nuestro estado crezca mucho y seguiré con este espíritu de colaboración y recibiré esta medalla con muchísimo orgullo y también dedicada a Jesús López Román quien fue mi esposo y quien nos legó Casa San Matías a mí y a nuestra familia”, dijo.

Desde hace 44 años, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco realiza su evento anual denominado “Medalla al Mérito Industrial e Industriales Distinguidos” para reconocer la trayectoria de las y los empresarios de cada uno de los sectores productivos de nuestro estado, reconociendo un Industrial por Cámara y Asociación otorgándoles el título de “Industrial Distinguido”, así como una máxima distinción, la “Medalla al Mérito Industrial.”

El Coordinador del Consejo, Antonio Lancaster Jones, las y los presidentes de Cámaras y Asociaciones, Directivos, Empresarios y todos sus colaboradores reconocieron a la medallista de este año.

“La Medalla al Mérito Industrial es el evento más importante para el Consejo de Cámaras Industriales el evento más importante en Jalisco y me atrevo a decir que a nivel nacional no hay un evento donde se reconozca a un industrial como lo hacemos aquí en Jalisco”, aseguró.

La Medalla al Mérito Industrial será entregada el próximo 10 de octubre del 2024.

