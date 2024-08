Reconocen trayectoria del empresario José Luis González Iñigo

El empresario José Luis González Iñigo recibió esta mañana el reconocimiento “René Justin Rivial León” por su trayectoria empresarial.

Acompañado por decenas de empresarios el González Iñigo recibió el reconocimiento de manos del gobernador del estado. Durante su discurso el presidente de Sesajal recordó sus vivencias empresariales y trayectoria empresarial además de agradecer a René Justin Rivial León a quien consideró su “segundo padre”.

“Pocas gentes me han transmitido tanta ternura y bondad, así como tanta firmeza y sentido común en sus decisiones, me precio de ser su amigo, su hijo mayor, su presencia para mí me llena de orgullo”, dijo.

En entrevista José Luis González Iñigo agradeció a nombre de su familia este homenaje.

“Este reconocimiento por su naturaleza es el que tiene más significado para mí desde que llegué a Jalisco. El recibir este reconocimiento por parte del Gobierno del Estado me da una alegría especial, la presencia de Pablo Lemus y su esposa me trae alientos para seguir trabajando en todo aquello que me gusta que es el servicio social y el desarrollo social Jalisco”, comentó.

En la parte empresarial dijo que actualmente sus hijos, hijas y yernos se han encargado de los negocios con muy buenos resultados por lo que tiene tiempo para dedicarse a las actividades sociales. “Eso me da oportunidad para dedicarme por completo a lo que me gusta que es el desarrollo social a lo que destinará el resto de lo que me queda de vida”, dijo.

Iñigo González Covarrubias, hijo del empresario, dijo que el reconocimiento a su padre representa un orgullo, alegría y satisfacción, pero también un compromiso.

“Representa ese agradecimiento en vida a toda su trayectoria, es un orgullo pero también representa un compromiso para la familia, para los hermanos y esto nos anima a seguir construyendo ese delegado a atravernos a nunca rendirnos y seguir regresando a la ciudad y al estado todo lo que nos han dado”, sostuvo.

José Luis González Iñigo ha sido un destacado empresario y promotor social. Fue presidente del Consejo Regulador del Tequila, impulsor del Banco de Alimentos y promotor de los Charros de Jalisco, entre muchos otros cargos. En el evento realizado en Palacio de Gobierno asistieron el gobernador electo, Pablo Lemus y el alcalde interino de Guadalajara, Francisco Ramírez.

