Reconoce el CRT al cantante Emmanuel por su trayectoria e impulso a la cultura mexicana

El Consejo Regulador del Tequila A.C. (CRT), reconoció al cantante Emmanuel, no solo por su trayectoria musical, sino también por ser un artista que ha traspasado fronteras difundiendo la cultura mexicana.

En su mensaje de bienvenida el presidente del CRT, Miguel Ángel Domínguez Morales, reconoció que Emmanuel es un cantante con grandes valores, apasionado por lo que hace, lo cual aseguró también lo ha llevado al éxito.

“Emmanuel, el proceso de elaboración del Tequila requiere tiempo, paciencia y dedicación elementos que tú también has mantenido durante tu gran trayectoria, porqu e, así como el Tequila, tú has cultivado tu arte y te has elevado a nuevas alturas, pero manteniendo tus raíces y compartiendo tu pasión con el mundo”, dijo.

Durante su visita al CRT, Emmanuel recorrió los laboratorios con los que cuenta el organismo y que garantizan que el Tequila es un producto auténtico y regulado bajo los más altos estándares de calidad, también conoció más del trabajo que realiza este Consejo para proteger al Tequila tanto en México como alrededor del mundo.

“Les tengo que agradecer todo el trabajo que hacen por mantener el nombre del Tequila en el mundo y por mantener y descubrir lo que se puede hacer con la calidad y la tecnología y con la nueva modernidad para que nuestro Tequila esté en todos lados”… ”Muchísimas gracias por este homenaje, por este reconocimiento, los artistas duramos un “tiempito” ocupamos una época en el espacio y un espacio en la época vamos desapareciendo…pero el Tequila va a seguir siempre” precisó Emmanuel al hacer el uso de la voz para agradecer la distinción otorgada.

Finalmente, el organismo dijo que la música de Emmanuel y el tequila son regalos de México para el mundo, se entrelazan, para enaltecer la cultura, el legado y la identidad del país.

