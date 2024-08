Reclama Morena en Jalisco por persecución política

La ex candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Delgadillo, acusó al gobernador de persecución política por involucrar al partido Morena en la línea de investigación del homicidio del comandante de la Policía de Guadalajara, Juan José Gutiérrez Navarro, ocurrido el pasado 30 de julio en Tlaquepaque.

El mandatario estatal señaló que la principal línea de investigación son las amenazas que hizo el hombre, Diego C y simpatizante, en contra del oficial tapatío, quien participó en la detención del hombre por presuntamente haber golpeado y obligado a un brigadista de Movimiento Ciudadano a beber pintura durante la campaña.

El hombre señalado fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva por un año, aunque luego habría emitido amenazas contra el policía tapatío quien participó en la detención. Al respecto, Claudia Delgadillo criticó que se trata de una manipulación por parte del gobernador y un intento de desviar la atención.

“Acusaciones falsas y que están muy malintencionadas: las recientes y graves acusaciones que hizo el gobernador de este estado sobre un terrible homicidio en el que pretende vincular a un compañero de Morena que ni siquiera está identificado solo habla de una persecución política con este gran partido que es Morena y sus aliados”.

El ex candidato a la alcaldía de Guadalajara, José María “Chema” Martínez descartó que hayan tenido relación alguna con los hechos. “Es una lamentable tragedia, creo que todos estamos en esa conciencia, lo lamentamos, somos solidarios, pero no tenemos absolutamente nada que ver y no vamos a caer en el juego del gobernador”.

Al hombre detenido se le acusó de formar parte de la campaña del ex candidato tapatío. El policía de Guadalajara fue asesinado a balazos el pasado 30 de julio en la Carretera a Chapala, en el municipio de Tlaquepaque.

