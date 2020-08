Reabren casinos en Guadalajara

Tras permanecer cinco meses cerrados, este jueves reabrieron casinos en Guadalajara. De acuerdo al Ayuntamiento, sólo cuatro de los siete casinos en el municipio contaron con los protocolos sanitarios para poder realizar su reapertura, se trata de los casinos Capri, Yak, Providence y Twin Lions.

Delia, una apasionada de los casinos y asistente regular del casino Capri, compartió que esperaba con emoción su reapertura. “Yo le decía a mi hijo, fíjate para ver si abrieron, es que de verdad la espera fue muy larga, y mi hijo me decía todavía no mamá, y hasta antier que me dijo que reabrirán lloré de la emoción”.

Previo a la contingencia sanitaria, la mujer de 58 años asistía dos veces a la semana al casino. Al llegar al sitio, reconoció que tenía un poco de miedo. “El no salir y luego ir al casino si asusta, así que me traje toallitas desinfectantes, cubrebocas y gel antibacterial”.

El casino cuenta con la toma de temperatura, la desinfección de zapatos, la aplicación de gel y la revisión de síntomas de alerta. Capri tiene una capacidad de mil 100 personas y debido a la reapertura sólo puede recibir 150 personas de manera simultánea.

Sobre el uso de máquinas, se debe aplicar la sana distancia, por cada máquina prendida debe de haber dos apagadas. También, cada que se desocupa una las máquinas, el personal debe sanitizarlas y colocar un letrero que diga “máquina desinfectada” para que otro usuario reconozca cuando puede jugar.

Miguel Ángel Cordova, gerente del casino Capri comentó que en su primer día, “cerca del 60% de las personas que han llegado al casino son de la tercera edad, a estas personas les decimos que deben esperar a las próximas indicaciones sanitarias y que deben regresar a casa. Estaremos recibiendo personas de entre 18 a 59 años”.

Otras de las medidas sanitarias es que los usuarios no pueden fumar en las instalaciones. Tampoco se cuenta con el servicio de buffet y el servicio de restaurante se mantiene al 50 por ciento de su capacidad.

NR