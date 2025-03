RAMÍREZ PALOS & ASOCIADOS  cumple 10 años de defender la Propiedad Intelectual

Pocas firmas de abogados en Guadalajara se destacan por dedicarse a la Propiedad Intelectual, y RAMÍREZ PALOS & ASOCIADOS cumple 10 años promoviendo, protegiendo y defendiendo los derechos de Propiedad Intelectual de sus clientes.

Ricardo Ramírez Palos, socio director de la firma, decidió en febrero de 2015 emprender la creación de una firma de abogados tras más de una década de experiencia previa, dedicándose a asuntos de Propiedad Intelectual en otras firmas.

“La firma de abogados RAMÍREZ PALOS & ASOCIADOS se fundó en febrero de 2015, luego de que, durante 15 años previos, adquiriera una sólida experiencia en Propiedad Intelectual trabajando en otras firmas.”

Parte de la decisión que lo motivó a iniciar la firma fueron los valores que ahora están plasmados como parte de ella: honestidad, cumplimiento, profesionalismo, planeación, orden y comunicación. A ello se suma el objetivo de siempre brindar los mejores servicios para sus clientes, con pasión y transparencia.

Desde entonces, la firma ha brindado servicios para el registro de más de 4,500 marcas, 584 invenciones patentadas y protegidas, 300 obras registradas y más de 850 clientes satisfechos, cifras que toman valor a lo largo de los años.

RICARDO RAMÍREZ PALOS. Socio director de la firma

“Comenzamos en febrero de 2015 con 31 clientes. Hoy, después de 10 años, más de 850 clientes han confiado en nuestra firma. El objetivo para 2025 es alcanzar los 1,000 clientes en nuestra cartera, asegurando siempre el profesionalismo de nuestros servicios”, contó.

Además, mencionó orgullosamente que son los abogados encargados de salvaguardar y conservar la marca registrada de EL INFORMADOR, agradeciendo a Don Carlos Álvarez del Castillo y Juan Carlos por la confianza.

El abogado reconoce que, a lo largo de los años, han vivido momentos complicados, como durante la pandemia de COVID-19, cuando tuvieron que adaptarse al trabajo en casa, reuniones virtuales, así como reformas y una nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Sin embargo, estos obstáculos se superaron con trabajo, entrega y actualización constante de cada uno de los integrantes de la firma.

Ricardo Ramírez Palos resalta que el crecimiento de la firma se ha dado de forma muy orgánica, gracias a las recomendaciones de sus clientes satisfechos con los servicios, el trato, la eficacia, la calidez y el profesionalismo de los integrantes de la firma:

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora y satisfactoria, porque el crecimiento de la firma ha sido gracias a las referencias y recomendaciones que nuestros propios clientes nos hacen, reflejo del buen servicio que brindan nuestros abogados logrando la satisfacción de nuestros clientes.”

A lo largo de estos 10 años de existencia de la firma, uno de los desafíos que hemos enfrentado ha sido atraer talento, ya que el derecho tiende a centrarse en áreas como el derecho penal, mercantil o civil. Sin embargo, hemos logrado incorporar a abogados altamente capacitados, quienes se han especializado y dedicado con éxito al campo de la Propiedad Intelectual. “Nos hemos especializado en temas de Propiedad Intelectual y Derecho Corporativo, y uno de los desafíos más importantes ha sido consolidar un equipo de abogados especializados en Propiedad Intelectual, apasionados por la materia y comprometidos a dedicarse a ella, con capacitación y actualización constante.”

CONFIANZA. Esta firma brinda servicios y asesoría personalizadas

¿Qué es la propiedad industrial?

Ricardo Ramírez Palos recuerda que la Propiedad Intelectual se refiere al área del derecho que se encarga de normar la protección de marcas, patentes, derechos de autor y todo lo que regula las creaciones del ser humano.

“Nosotros brindamos asesoría y servicios especializados a cualquier emprendedor, empresa o empresario que tenga una marca para identificar un servicio o producto, que genere invenciones o contenidos, para ofrecer una estrategia de protección integral y adecuada tanto a nivel nacional como internacional, ya que contamos con una red de asociados en todo el mundo, registrando marcas en Estados Unidos, Unión Europea, China, Japón, Rusia, África, Centroamérica y Sudamérica”, dijo Ricardo Ramírez Palos.

Destaca dos puntos principales sobre por qué es importante registrar o proteger los activos intangibles: el primero es lograr un derecho exclusivo de uso y explotación de una marca, patente o derecho de autor, con el fin de protegerla para ejercer acciones contra terceros que se aprovechen de ella, y, en su caso, poder otorgar licencias o franquicias para un crecimiento comercial. El segundo es que el cliente no invada derechos de terceros al momento de usar una marca o invención en su actividad comercial, por lo que se realizan recomendaciones para evitar infracciones. Las sanciones en caso de cometer alguna infracción relacionada con el uso no autorizado de una marca o patente pueden llegar hasta las 250,000 UMAs.

Los colaboradores de la firma también celebran los 10 años de la firma: la abogada Diana Laura Temores, coordinadora legal Senior de la firma, ha estado 8 años en la vida de RAMÍREZ PALOS & ASOCIADOS, por lo que celebra el crecimiento, el desarrollo personal y profesional que ha tenido dentro de la firma y el sólido equipo que se ha formado por todos sus integrantes.

“Es realmente satisfactorio ver el camino recorrido; pensar que ingresé siendo estudiante de derecho y que la firma me vio crecer, me vio desarrollarme y me vio convertirme en la abogada que soy ahora, me hace estar orgullosa de todo lo que somos ahora. Sin duda alguna, hay muchos sentimientos de por medio: por una parte, alegría por lo que como firma hemos logrado, así como lo que se ha construido y las personas con las que hemos coincidido en el trayecto; por otra parte, entusiasmo y satisfacción de formar parte de un gran equipo, como lo somos todos nosotros, y sobre todo un enorme agradecimiento por coincidir en la vida con personas como ellos.”

Ella se queda con la consolidación profesional que ha tenido a lo largo de los años que ha pertenecido a la firma, lo que se traduce en la posibilidad que le ha brindado la firma para desenvolverse con los clientes, así como el contacto y el lazo estrecho que ha creado con ellos, aunado al constante aprendizaje del que goza todo el equipo. Ello le ha permitido cumplir objetivos y alcanzar metas tanto en el ámbito personal como profesional.

Alejandro Aréchiga, coordinador legal Senior de RAMÍREZ PALOS & ASOCIADOS, destaca la labor que ha realizado a lo largo de 8 años, pues también llegó como estudiante a la firma. Por ello, se queda con el aprendizaje de la variedad de disciplinas que se conjuntan para dar vida a la propiedad intelectual.

“La propiedad intelectual es un área del derecho desafiante, pero muy satisfactoria. Lo que más me gusta de esta disciplina, y siempre lo comparto, es la variedad de áreas que convergen en ella. Esto nos impulsa a innovar en estrategias y soluciones personalizadas para cada uno de nuestros clientes, dependiendo del tipo de creación que deseen proteger: marcas, derechos de autor, invenciones, secretos industriales. Lo que más me apasiona de la propiedad intelectual es que, cada día, representa un reto distinto.”

La protección adecuada de los activos de propiedad intelectual es esencial en el contexto actual, donde los activos intangibles son fundamentales para el valor de las empresas y negocios. Asesorar a nuestros clientes en este proceso, asegurando la debida protección de sus creaciones, es vital para preservar y potenciar el valor de sus activos a lo largo del tiempo, y es uno de nuestros principales compromisos.

Por último, Ricardo Ramírez Palos refrendó el compromiso de seguir brindando servicios especializados en Propiedad Industrial y Derecho Corporativo, con alta calidad profesional y humana, agradeciendo la dedicación, trabajo, profesionalismo, esfuerzo y entrega diaria de cada uno de los integrantes actuales de nuestra firma, así como de aquellos que han estado a lo largo de estos 10 años.

¿Dónde encontrarlos?

Número telefónico: 33-20-01-06-58

Domicilio: Calle Ostia 2932, colonia Lomas de Providencia, código postal 44647, Guadalajara, México

Página de internet y redes sociales: https://ramirezpalos.com/

Correo electrónico: contacto@ramirezpalos.com

Instagram: @ramirezpalosabogados

Facebook: RAMÍREZ PALOS & ASOCIADOS

“Empezamos a trabajar con Ramírez Palos hace un par de años. Estamos sumamente contentos, nos han dado un servicio excelente, muy buena respuesta, muy eficientes”. Lorenza Parmet, Directora General de PLASTIC TRENDS

“Estoy muy contento de estar aquí, en el festejo de Ramírez Palos y su equipo. Festejan 10 años, festejan tener estas maravillosas instalaciones”. Andrés Villalpando, Socio Director de la firma ACAPITE

“Algo que para nosotros es valioso es la confianza y el servicio que te da, en lo particular, Ricardo. El estar atento de temas de los cuales a veces uno no tiene el conocimiento. Fernando Lafaire, Socio Fundador de FINA ESTAMPA