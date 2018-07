"¡Queremos votar!", exigen ciudadanos en casillas especiales

La fila de ciudadanos que esperaban ejercer su voto en la casilla especial 01, ubicada en la esquina de Avenida Ávila Camacho y calle Magisterio fue larga desde muy temprano en la jornada.

Hacia las 15:00 horas la gente formaba una hilera que daba la vuelta a la esquina y se extendía casi hasta enfrente de la Torre de Educación en la Avenida Alcalde.

EL INFORMADOR / R. García

"Estuvimos en la [casilla] de Zapopan, luego la del aeropuerto, una en una secundaria", contó Carlos Bustamante, proveniente de la Ciudad de México, quien salió a la calle desde mediodía en busca de una casilla especial para poder hacer valor su derecho electoral. Ubicado en Guadalajara en plena jornada electoral debido a que se encuentra visitando a un familiar, hace poco que entró a la fila de la casilla especial 01, donde de inmediato le informaron que solamente quedaban 250 boletas al momento en que llegó.

"Hay muchos votantes y pocas boletas"

"A las 8:12 minutos ya estábamos recibiendo votantes", informó Astrid González, funcionaria en la casilla quien poco después de las 15:00 horas, afirmó que quedaban 212 boletas. "Hay muchos votantes y pocas boletas". Comentó que hasta ese momento, no se habían susitado incidentes en la casilla, sin embargo, reconoció que "no sabemos ahorita que le empecemos a decir a la gente que ya no hay boletas como reaccionen".

Mientras las personas hacían fila durante horas, conversando en grupos y refugiándose del sol como les fuera posible, la gente que salía de la casilla luego de finalmente llegar a la mesa de las boletas solía hacerlo con una sonrisa. Tal es el caso de Jocabeth, de Chiapas y su amiga Angelie, originaria de Veracruz. Luego de hacer fila durante seis horas desde las 9:30 de la mañana, finalmente han logrado poner sus boletas en las urnas y lucen orgullosas sus dedos pulgares derechos pintados. Ambas estudiantes de medicina, radican en la ciudad desde año y medio y sueltan una risilla nerviosa cuando confiesan que en ese tiempo no han cambiado su domicilio ante el Instituto Nacional Electoral.

De la misma manera, otras personas que salieron de la casilla exhibían rostros alegres. "¡Después de seis horas!" decían dos hombres luego de abrazarse. "Esas son ganas de votar, no chingaderas", le respondió el otro en broma antes de que cada uno se fuera por su lado.

EL INFORMADOR / J. Baumgarten

En posiciones menos afortunadas de la fila, las tensiones comenzaban a aumentar "Seis años para que pase esto, ¡no puede ser!" se lamenta un hombre luego de que alguien le comunica que cada vez quedan menos boletas. Conforme avanzaba el tiempo y las boletas disminuían, más y más personas se acercaban en pequeños grupos para hablar con los funcionarios para pedir consejos de a qué otras casillas acudir y pedir explicaciones o soluciones en caso de que las boletas en la casilla especial 01 no fueran suficientes.

Alrededor de las 16:40 horas, los funcionarios de la casilla decidieron darle acceso a las boletas a los observadores electorales que ahí se encontraban, lo que generó la molestia de los demás votantes, quienes exigían que se les respetara el turno en la fila. A pesar de que los funcionarios trataron de explicar a la gente que las boletas de los observadores eran extra y que eso no significaba menos casillas para los demás votantes, el enojo de la gente hizo que se ralentizara el proceso, haciendo que se rompiera la fila que se había guardado durante horas.

EL INFORMADOR / G. Gallo

"¡Primero el ciudadano!", "¡El que sigue!", gritaban los votantes mientras los funcionarios hacían lo posible por explicar la situación.

A pesar de que la situación volvió a normalizarse por un rato, la tranquilidad duró poco pues las boletas para las elecciones presidenciales prácticamente se agotaron, provocando que los funcionarios de casilla decidieran poner fin al proceso en la casilla. Esta decisión provocó que los votantes se molestaran aún más, provocando que un nutrido grupo de ellos rodearan a los funcionarios.

"¡Queremos votar!" "¡Si no votamos no nos vamos!", gritaban las personas mientras exigían que, si no había boletas presidenciales, cuando menos se le permitiera a los jaliscienses presentes en la casilla que votaran por los puestos de nivel local y estatal. Para entonces, en la casilla ya se encontraban elementos de la Fiscalia General del Estado y de la Policía de Guadalajara.

Funcionarios de casilla decidieron retirar las urnas luego de que se agotaran las boletas para la elección presidencial. EL INFORMADOR / G. Gallo

A pesar de que Hugo Villa, presidente electoral del distrito 8, trataba de explicar que en cada casilla solamente había 750 boletas y era imposible conseguir más, además de afirmar que el protocolo dicta que, una vez que faltaran boletas de la elección presidencial era imposible continuar con el proceso, las protestas de la gente no paraban, por lo que los funcionarios decidieron retirar las urnas y resguardarlas dentro de las instalaciones de la casilla, decisión que hizo que la gente se mostrara aún más molesta.

Una joven que se encontraba marcando una de las últimas boletas que fueron entregadas se quedó con ellas en sus manos luego de que los funcionarios retiraran las urnas. Fue hasta unos minutos después que se le permitió el acceso a la joven a las urnas para poder depositar sus votos en estas.

Durante unos minutos, una joven quedó con sus boletas electorales en la mano luego de que los funcionarios retiraran las urnas de la casilla. EL INFORMADOR / G. Gallo

Ante las cada vez más molestas protestas de los presentes, y las acusaciones de que ocultar las urnas atentaba contra la transparencia del proceso, los funcionarios de la casilla abrieron las urnas frente a las personas y se procedió a un conteo frente a todos los votantes para comprobar que, en efecto, la 750 boletas asignadas a la casilla se encontraban ahí.

Los funcionarios de casilla realizaron el conteo de las boletas frente a los presentes, EL INFORMADOR / G. Gallo

JA