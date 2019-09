Quedan cortos programas de ayuda para las mujeres

La demanda de apoyos de programas para mujeres de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres (SISEMH) fue 10 veces mayor a la esperada, por lo que la dependencia se ha visto rebasada para brindar dicha ayuda a todas las solicitantes.

Esto hizo, además, que la entrega de resultados se pospusiera dos semanas, del 14 al 30 de agosto, debido a la revisión de los proyectos de las postulantes.

Los programas Fuerza Mujeres y Emprendedoras de Alto Impacto para ayudar a mujeres en condiciones de vulnerabilidad recibieron cerca de 18 mil solicitudes, pero quedaron cortos con la ayuda, pues sólo hubo mil 700 beneficiarias.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez, al ver la demanda, aumentó el presupuesto en 70 millones de pesos (MDP): de 30 a 100, sin embargo, una parte fue para contratar más personal.

“(El incremento de presupuesto) es un avance en todos los sentidos. Da un alcance para mayor población beneficiada y también hay un 2% de cada uno de estos programas que se utiliza para la operación. Entonces, incrementa (el dinero) y, por lo tanto, aumenta el equipo operativo”, indicó Valeria MacMillan, directora de Programas Estratégicos.

No obstante, explicó, el incremento de recursos se dio hace poco por lo que aumentar el equipo operativo es paulatino, pero “hay más recursos para tener el equipo suficiente poder atender la demanda de una siguiente convocatoria”.

Por otro lado, mujeres que entraron con su proyecto a alguno de los programas se quejaron de que en la recepción de sus documentos las funcionarias no estaban capacitadas.

“Cuando entregué mis documentos (en Tlaquepaque) nada más me dieron una hoja sin ponerme número de folio ni nada. De hecho, yo tuve que decirles lo que traía y que lo tenían que anotar”, comentó otra persona quien prefirió permanecer en el anonimato.

“Yo fui a preguntar ¿por qué si mi proyecto estaba completo y cumplía todo no salió? También a reclamar que quienes nos recibían en las regiones no nos atendían como debían y me dijeron que sí, que muchas no estaban capacitadas”, manifestó otra de ellas.

Además, señalaron que en el lugar sólo “aventaban” sus papeles a una pila con su nombre al frente y sin orden.

MacMillan justificó que, para obtener los resultados, cada proyecto pasó por dos filtros: por la Comisión Dictaminadora y el Comité Técnico de Programas Estratégicos. Dijo, también, que ya esperaban que hubiera una gran cantidad de quejas por la sobredemanda obtenida.

Prometen mejoras en los procesos y capacitación

Valeria MacMillan, directora de Programas Estratégicos expresó que en la Secretaría capacitaron a cada una de las titulares de los Institutos de la Mujer de los municipios, sin embargo “puede ser que ellas no hayan capacitado a su personal”, dijo, y se comprometió a que en la convocatoria del próximo año los procesos y la capacitación del personal serán mejores: “Buscaremos estar cuidando todos los puntos de recepción”.