¿Qué tan saludable es tomar "pajaretes"?

El consumo de alcohol es un peligro para la salud, sobre todo si se toma sin moderación. Así que cualquier bebida que lo incluya, implica asumir el riesgo, incluido el “pajarete”.

Una bebida típica de Jalisco, sobre todo de zonas rurales, son los llamados "pajaretes". Está compuesta por leche "bronca" y alcohol de caña, aunque existen versiones donde se les agrega chocolate y azúcar . Pero ¿Qué tan beneficiosa es para la salud, como afirman sus consumidores?

¿Qué es un "pajarete"?

Es una bebida que mezcla leche "bronca", es decir, recién ordeñada de la vaca y sin ningún proceso de pasteurización y alcohol de caña o aguardiente. Es una costumbre del interior del estado de Jalisco tomar este brebaje por las mañanas, a manera de tener la "energía" necesaria para el día .

Aunque existe esta forma tradicional de tomarlo, también se le puede agregar chocolate, café y azúcar, si es el deseo del consumidor. Se cree que esta bebida espumosa se originó en la costa y la zona sur de Jalisco, aunque no hay nada que determine el punto específico donde nació.

Su sabor es particular y fuerte, porque al no pasar por un proceso de pasteurización, la leche da ese toque especial; nada comparado con la de "bote", que se comercializa en áreas urbanas.

¿Qué tan saludable es el "pajarete"?

Básicamente, su recomendación se define por el impacto en la salud tiene que ver con el consumo de leche cruda, o "bronca"; y el propio del alcohol .

Según expertos, el famoso "pajarete" puede afectar la salud de quien lo ingiere debido a que no existe un proceso que elimine los microrganismos que puede tener la leche “bronca” y que, en algunos casos, son los causantes de enfermedades.

Por tal razón, tomar un "pajarete" no es recomendable porque la leche no tiene un proceso de pasteurización. Sus desertores apuntan que los beneficios de esta bebida, no compensan los riesgos que se corre a la hora de consumirla .

La leche, como otros productos, se pasteuriza porque los alimentos pueden albergar diversos patógenos responsables de enfermedades como la salmonelosis, la listeriosis, la tuberculosis, la fiebre tifoidea, la campilobacteriosis y la difteria.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA