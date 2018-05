“¿Qué le voy a decir a tu mamá?”; padre llora la muerte de Tadeo

Alexis repitió la frase con insistencia al mismo tiempo que abrazaba el ataúd de su bebé. “¿Qué le voy a decir a tu mamá?”. Sollozó junto al pequeño cajón donde estaba Tadeo, su hijo de ocho meses, quien falleció el martes por las quemaduras que le causó una bomba molotov que criminales lanzaron al camión en que viajaba.

Elizabeth, su mamá, no pudo despedirse de él. Ella permanece en terapia intensiva desde el lunes. Además de las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió, el fuego le ocasionó daño en sus órganos internos, por lo que sigue inconsciente; no sabe que su hijo ya no está.

De rodillas, Alexis abrazó el cajón blanco que se colocó sobre una cripta para darle un último adiós. Entre lágrimas, el joven no se detuvo al repetirle cuánto lo amaba. “Ya no te voy a poder cargar, mi bebé”, le decía.

Su familia lo acompañó. Todos se abrazaron y lamentaron el destino que Elizabeth y Tadeo corrieron al subir a aquel camión que un grupo de la delincuencia organizada quemó intencionalmente.

El funeral de Tadeo estuvo lleno de ramilletes de flores, osos de peluche, globos azules... y elementos de la Fiscalía, quienes no sólo montaron una guardia junto al féretro, sino que escoltaron el vehículo funerario rumbo al Panteón de Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan, donde se realizó el sepelio del bebé.

Los sepultureros tomaron el pequeño ataúd y, por instantes, Alexis luchó por mantenerse lúcido. La familia lo sostuvo para que no cayera mientras gritaba al sitio en donde, a partir de hoy, descansará Tadeo. La Fiscalía del Estado aún no reporta detenciones sobre el caso.

Familiares despiden al bebé Tadeo. Sus restos se encuentran en el Panteón de Santa Ana Tepetitlán. EL INFORMADOR/G. Gallo

Familia pide traslado a EU para la mamá de Tadeo

Familiares de Elizabeth, la madre de Tadeo, el bebé de ocho meses que falleció el martes por quemaduras sufridas cuando criminales incendiaron el camión en el que ambos viajaban, pidieron que ella sea trasladada a Estados Unidos para continuar con su atención médica.

Yannick Nordín, director del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), detalló que “la mamá está de acuerdo en que, en cuanto esté estable, sea trasladada”.

Explicó que, en su experiencia con casos similares al de Elizabeth, se requieren algunos días para estabilizar al paciente porque se debe estar seguro de que no hay riesgo para que salga de terapia intensiva, suba a una ambulancia hacia el aeropuerto y después soporte el viaje, en este caso, al estado de Texas. “No es correr y llevar”.

No obstante, de darse un escenario positivo, las autoridades tienen todo listo para el traslado. El funcionario dijo que la diferencia entre la atención que se le puede brindar en Estados Unidos y el que hay en México es que aquí no existe un banco de piel.

“Lo que estos pacientes requieren es piel; piel de cadáver que se injerta y no contamos con un banco de piel”. Hacia la noche de este jueves, agregó, Elizabeth mostraba ya una ligera mejoría.

Por otro lado, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas informó que ya se revisa la compensación económica para las familias de los fallecidos tras los hechos que desencadenó el atentado contra el secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera. No se detalló el monto, pero el gobernador, agregó la dependencia, ha ordenado que eso ocurra lo antes posible.

Hasta el momento, 10 de las 16 personas lesionadas han sido contactadas por la Comisión.

Refuerzan la seguridad de Luis Carlos Nájera

Después del atentado que sufrió el lunes pasado en la zona de Chapultepec, y el cual le causó una herida en la mano izquierda, la seguridad del secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera, ha sido reforzada.

El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, confirmó que “él está muy bien; está estable y en estos momentos está convaleciendo de su mano para poder trabajar”.

Según dijo, en los últimos dos días él mismo ha visitado a los familiares de las personas que se encuentran hospitalizadas como consecuencia de los hechos que sucedieron al ataque contra Nájera, para “ver que su atención esté lo mejor que se pueda”.

Aún hay nueve pacientes. Con respecto a los agresores detenidos, informó que todos fueron puestos a disposición para que inicien su proceso penal.

Sobre el estado en que se encuentran los tres escoltas del secretario, se reveló que uno de ellos fue dado de alta ayer, otro permanece grave y el tercero en condición regular.

Yannick Nordín, del Sistema de Atención Médica de Urgencias, reiteró que todas las atenciones serán cubiertas por el Gobierno, que incluso asumirá el costo por su rehabilitación. “Las hermanas ya fueron intervenidas”, dijo.