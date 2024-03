Ayer, miércoles 27 de marzo, fue inaugurado de manera oficial el nuevo tramo de la vía corta Guadalajara-Vallarta, que tomó casi dos sexenios en finalizarse, y que reducirá una hora de trayecto.

El nuevo tramo de la vía corta fue estrenado de un modo más bien disimulado, debido a la veda electoral. Esto ha ocasionado cierto desconocimiento en cuanto al tema, al grado en que usuarios han hecho mención de la falta de señalización que existe en la nueva ruta, en concreto en el tramo que va de Higuera a El Capomo, en el tramo Jala-Compostela.

El nuevo tramo de la vía corta a Vallarta no existe como tal en Google Maps, no hay ruta ni camino trazado. Es por eso que, aquellos que deseen estrenar la autopista, la aplicación de Maps les indicará que deben girar hacia Compostela, lo cual deben ignorar. Es necesario seguir derecho por la autopista, y no atender las indicaciones de las aplicaciones.

A través de Google Maps, se ve así, con un desvío hacia Compostela, lo cual deben pasar por alto:

Según Maps, es necesario girar en este punto, lo cual no es cierto; los vacacionistas deben seguir derecho por la nueva autopista, y que lleva directamente a Vallarta.

Este es el tramo que debe ignorarse.

Es muy importante recalcar que en la autopista no hay señalizaciones que indiquen que hay que seguir derecho por la autopista, por lo que hay que ignorar cualquier indicación que desvíe a los automovilistas hacia Compostela.

Este nuevo tramo es vital en el destino a Vallarta, pues evita el tramo de curvas que es considerado uno de los más peligrosos.

Se espera que para agosto quede concluido el último trato de la vía corta, y que reducirá todavía más el trayecto al destino turístico.

FS