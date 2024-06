Ante las olas de calor padecidas en el país y el alto consumo de electricidad, los recibos de luz se incrementaron hasta seis veces. El uso de ventiladores, aires acondicionados y refrigeradores aumentaron el costo de la energía eléctrica en esta temporada, pero hay consumidores que han optado por la compra de paneles solares para ahorrar dinero.

Rosa Elvira Pérez, propietaria de una casa de dos plantas en Tlaquepaque, cuenta que pagaba más de dos mil pesos por recibo, un costo que le parecía excesivo. Por eso contrató un técnico para que determinara si se trataba de alguna falla en el sistema eléctrico, pero no fue así: los aparatos utilizados hacían que el costo del servicio fuera caro y le recomendaron la instalación de paneles solares.

“Al principio sentí que era un gasto fuerte, pero me dieron la opción de pagar los paneles cada mes y pagaba mil 300 pesos mensuales por los equipos”, compartió.

Tras liquidar el costo de los paneles, hoy sólo desembolsa 300 pesos de luz al bimestre.

De acuerdo con las empresas del sector, se recupera la inversión en menos de tres años gracias a los ahorros, pero es prioritario solicitar una cotización, ya que los costos varían según las necesidades de cada consumidor.

El panel solar ya instalado al cliente cuesta desde ocho mil 500 pesos (para una instalación doméstica).

José Mercado, profesional en la instalación de estos equipos y director de la empresa “Huella Verde”, recuerda que se debe acudir con alguna compañía especializada para los consumos, espacios y necesidades de la vivienda o el edificio. Tras adquirir los paneles, debe hacerse un contrato de interconexión ante la CFE para sumarse al sistema de producción de energía solar y para la colocación de un nuevo medidor bidireccional.

Noemí es vecina de la Colonia Ladrón de Guevara y tiene una tienda de abarrotes, donde los más de seis refrigeradores la hacían pagar más de cinco mil pesos al bimestre. Sin embargo, decidió sumarse a la tendencia de estas energías y el costo bajó a los tres mil.

El caso con mayor ahorro es el de Jesús Guzmán, quien tiene tres paneles en su casa. Antes tenía cobros de dos mil 400 pesos el bimestre y hoy paga 100.

Paneles solares ahorran y cuidan al medio ambiente

Cada día más tapatíos compran paneles solares para ahorrar en el consumo de energía eléctrica. Y los promedios de ahorro son de entre 40% y 98 por ciento.

José Mercado, especialista en instalación de paneles solares y director general de “Huella Verde”, coincidió en el hecho de que, además del ahorro en el gasto de luz, que puede ser de hasta el 98% del costo total del recibo en muchos de los casos, se tienen beneficios medioambientales.

“Son los beneficios ambientales que esto trae, pues la energía del Sol es la más abundante y de las más limpias que tenemos al momento de producir energía renovable. Al producir energía solar se reduce la huella de carbono, y al final esto tiene muchos beneficios, no solamente económicos, sino también ambientales”.

Para sumar al hogar o negocio un sistema de paneles solares, dijo, es necesario acudir con alguna empresa especialista en el tema que ayuda a las personas interesadas en el proceso de conocer los consumos, espacios y necesidades del lugar que se verá beneficiado con la colocación de los paneles, para que de esta forma se elija en conjunto el mejor plan de instalación.

Una vez que se ha llegado a esto, explicó, se deberá realizar un contrato de interconexión ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), trámite mediante el cual se notifica al organismo que la vivienda o negocio se sumará al sistema de producción de energía solar, y ante lo cual se instala un nuevo medidor bidireccional, el cual irá midiendo y valorando cuántos kilowatts se producen y cuántos se consumen, para hacer así nuevos cálculos de cobro.

“Digamos que la CFE va a ir contando lo que se genera y lo que se gasta. Por ejemplo, si se generan 500 kilowatts con el sistema de paneles, pero se gastaron sólo 400, los 100 restantes se irán a favor de la persona propietaria del contrato, y los cuales se pueden guardar como saldo a favor por hasta un año”, explicó José Mercado.

Dicho proceso de interconexión puede hacerse de manera independiente, o puede llevarlo a cabo la empresa a la cual se le adquieren los paneles a instalar, según el servicio que esta brinde y se establezca en el contrato.

Por último, indicó que en una primera etapa, las personas quienes más rápido podrían ver los beneficios de ahorro considerando la inversión, son aquellas personas quienes generan recibos por arriba de los mil 500 pesos bimestrales, al final de cuentas toda persona es susceptible a la colocación de paneles, pues la finalidad es generar kilowatts que se devuelven a su cuenta de electricidad.

La generación de energía solar contribuye a aminorar la contaminación de la energía de combustibles fósiles. EL INFORMADOR/ A. Navarro

La energía extra se reembolsa al usuario

Hugo Melgar, director del Centro de Tecnología en Iluminación de la Universidad Autónoma de Guadalajara, explica que los ahorros se dan gracias al sistema que se conforma a partir de la colocación de los paneles, donde la atracción de la radiación genera energía que se inyecta al sistema de la CFE, otorgando una compensación.

“Supongamos que el sistema se instala en una casa donde las personas casi no están en el día. Sin embargo, el panel sigue produciendo esa energía que se va inyectando a la red para que alguien la use durante ese tiempo. Toda esa energía que se está inyectando a la red, se está sumando a tu favor, entonces cuando llegas a tu casa quizá ya no hay Sol, pues no se puede utilizar la energía fotovoltaica, pero la energía que ya se produjo durante el día y que no fue utilizada sumada a tu favor. De esta forma, si tú generas más energía durante el día que la que consumiste en la noche, básicamente no vas a pagar casi nada de energía”.

Acentuó que este tipo de sistemas se suman al beneficio de todos, no sólo en Jalisco, sino en el país, puesto que al generar la propia energía se está aligerando el sistema general. Y con ello que éste funcione mejor, con beneficios al medio ambiente.

“Tú te alineas a la generación de energía de las plantas por combustible fósil. De esta forma, haciendo una analogía, es que a la carreta se le está quitando peso para que camine más liviano”, añadió Hugo Melgar.

Conoce esta información antes de contratar

Puedes obtenerlos mediante la CFE y su programa “Paneles Solares para tu Casa”.

Se requiere firmar un contrato de interconexión con la CFE.

Está disponible para las familias que paguen recibos por arriba de los mil 500 pesos al bimestre.

Los interesados pueden llamar al número 800-3433-835.

Son 100% deducibles de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria, si eres una persona física.

