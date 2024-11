Promueven la generosidad y el altruismo con la segunda edición del Giving Tuesday

Este martes arrancó en Jalisco la segunda edición de la jornada del “Giving Tuesday”, la cual, celebrada usualmente el día 03 de diciembre a nivel internacional, busca promover la generosidad, el altruismo y el voluntariado.

El movimiento global “Giving Tuesday”, que en México se nombra como “Un dia para dar”, y al que pertenecen más de 100 países, tiene la misión de promover la cultura de la generosidad a través de la sensibilización, el voluntariado y el fomento del trabajo en equipo.

Para ello es que a nivel estatal se han sumado, en esta edición, 20 instituciones convocantes, tanto de la iniciativa privada como del sector público; además de más de 100 aliados estratégicos que harán posible la campaña.

En el caso de Jalisco esta es convocada por la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, la jornada de “Un día para dar”, campaña inédita durante 30 días, por 5 semanas generando activaciones para visibilizar a 26 iniciativas que inciden en Jalisco, además de ocho iniciativas institucionales, informó José Andrés Orendain de Obeso, vicepresidente de Representaciones de Cámara de Comercio de Guadalajara.

Las jornadas y actividades se llevarán a cabo desde hoy 12 de noviembre al 10 de diciembre, contemplando alrededor de 30 activaciones distintas, impulsadas por las organizaciones participantes, y que tienen presencia en 14 municipios del Estado de Jalisco.

“Este es un encuentro que nos invita a conectarnos desde el corazón, con un propósito tan noble como urgente: construir juntos una cultura de generosidad que refleje los valores más profundos de la comunidad, en tiempos donde el individualismo parece dominar, pero también en tiempos donde sabemos que una sola acción puede transformar una vida”, manifestó el vicepresidente, quien añadió, no se trata solo de recaudar fondos, sino del impacto que cada persona puede tener en la sociedad con cada acto de generosidad.

José Andrés Orendain de Obeso, vicepresidente de Representaciones de Cámara de Comercio de Guadalajara. EL INFORMADOR / H. Figueroa

De acuerdo con Marcela Figueroa, directora de Producción de “Un día para dar”, se trata de conciertos, exposiciones de arte, presentaciones, bailables, entre otras actividades que buscan recaudar montos para las mismas organizaciones quienes han convocado, en busca de conseguir fondos que les beneficien para seguir desempeñando su labor en la Entidad. Entre ellas se encuentran fundaciones en pro de la educación, de la donación de órganos, del medio ambiente, entre otras tantas.

“Un día para dar, en Jalisco, yo estoy segura que llegó para quedarse, con quien hemos trabajado ya en otras iniciativas también y con todas y todos los que estamos aquí reunidos. Porque Jalisco es su gente, Jalisco es una tierra de grandeza y hoy me enorgullece representar al Gobierno del Estado pues venimos a refrendar ese compromiso que tenemos para seguir trabajando de manera coordinada para quienes más lo necesitan. Jalisco lo merece, les invitamos a todas estas actividades que se tendrán durante estas cinco semanas, a que se unan a un día para dar Jalisco para que se vuelva no solamente una actividad al año sino que sea nuestra parte del diario vivir”, dijo por su parte Fabiola Loya, titular de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Estado.

Fabiola Loya, titular de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Estado. EL INFORMADOR / H. Figueroa

“En definitiva este tipo de acciones e iniciativas son urgentes, porque México ya no puede esperar a que sigan pasando cosas para que la gente despierte. Y creo que este tipo de iniciativas son un latido al corazón en este país que parece que está en terapia intensiva y que parece que no reacciona y que parece que ya no va a aguantar una más. Estar aquí reunidos nos recuerda que el corazón de México todavía late, y en particular el corazón de Jalisco, porque Jalisco estoy convencida que se cuece aparte. Y la generosidad que se ha demostrado a través de tantos años de cosas que han sucedido en este estado ha sido una muestra clarísima”, indicó también Michelle Greicha Frangie, presidenta del Sistema DIF Zapopan.

De acuerdo con las y los convocantes de esta iniciativa, en esta edición se busca superar la meta de recaudación de 2023, que fue de 418 mil pesos que se inyectaron directamente a los organismos participantes, además de haber tenido el apoyo altruista de dos mil 307 personas. E incluso, lo que se buscaría sería el poder acercarse al millón de pesos.

Para conocer el calendario de actividades y las organizaciones que serán beneficiadas con cada una de ellas, las personas interesadas en apoyar pueden consultar la página de Facebook de la iniciativa en la liga https://www.facebook.com/undiaparadarjalisco/, además de poder escanear el código QR destinado como calendario de activaciones:

Saber más:

En México “Un día para dar” se celebró por primera vez en el 2014 gracias a la visión, iniciativa y compromiso de lideres locales. De acuerdo con Anita Gallagher, líder nacional de esta iniciativa, la misma tiene como objetivo fomentar la generosidad y fortalecer la cultura de la donación. Cualquier persona, empresa u organización puede participar en este movimiento global generando iniciativas y diversas activaciones. De acuerdo con el reporte de impacto 2022 de “Un día para dar México” informó que es el movimiento más grande en el mundo de generosidad.

