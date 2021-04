Prometen reglamento de carrera policial y protocolos para el uso de la fuerza pública en Jalisco

Emitir el reglamento para la carrera policial, modificar los protocolos de uso de la fuerza y aumentar los controles internos fueron algunos de los compromisos asumidos por el Gobierno de Jalisco en la presentación de los resultados de las Mesas de trabajo organizadas por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.

El gobernador de Jalisco sostuvo que, tras los hechos de represión registrados en las manifestaciones de junio del año pasado, emprendieron los trabajos para hacer una transformación al modelo policiaco y a la Fiscalía. Destacó que el nuevo reglamento del servicio profesional de carrera policial quedará listo este mismo año al igual que una Universidad para la preparación de los elementos de seguridad.

El mandatario anticipó que remitirá al Congreso estatal una propuesta de reforma constitucional para incluir el concepto de seguridad ciudadana. También anunció la creación de un centro de atención a la salud de elementos policiacos,

Para la Fiscalía del Estado se comprometieron a reforzar los sistemas de control interno y de fiscalización externa, además de mayor capacitación al personal.

"El futuro de la seguridad en nuestro Estado parte de este modelo que pone en el centro de atención a la ciudadanía y que requiere de la participación ciudadana en todo momento. No podemos seguir pensando que el gobierno puede enfrentar solo un desafío de esta magnitud", argumentó.

El titular del Poder Ejecutivo estatal dijo que los compromisos tendrán seguimiento y presentarán informe de avances en octubre.

Ven politización de la seguridad en Jalisco

El consultor Alejandro Fontecilla García, que participó en la mesa de revisión de funcionamiento de las policías, explicó que sus propuestas se centraron en definir el modelo de la policía que se quiere para el Estado, impulsar una policía de calidad con el servicio de carrera y aumentar las prestaciones de los elementos.

Planteó mejorar la gerencia policial y lo relacionado con los sistemas para asignar elementos en los territorios y los turnos.

Urgió a que estandaricen los procesos para uso de la fuerza, actualizar protocolos, que se haga un uso escalonado de niveles de fuerza y capacitar al respecto. Además, dijo que es necesario mejorar la coordinación entre Fiscalía y la policía estatal.

"Identificamos que hay una politización aún de la seguridad, requerimos separar la seguridad de la política. Identificamos una débil gobernanza en la policía estatal; se requiere aplicar los principios de transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y toma de decisiones basadas en conocimientos técnicos", comentó.

En la mesa de revisión al modelo de investigación ministerial, Héctor Perez, explicó que identificaron que en la Fiscalía estatal hay personal que "trabaja de oídas", sin capacitación, Subrayó la necesidad de que la dependencia tenga como misión garantizar los derechos humanos de la población y que se centre en las personas que atiende, tanto víctimas del delito como imputados.

"Nos dimos cuenta de que en la Fiscalía hay personal con mucho conocimiento y capacidad, pero no hay una política institucional que recupere esas habilidades. Nos dimos cuenta que el personal adquiere sus conocimientos en la práctica o que busca formarse fuera de la institución. No hay una verdadera confianza ciudadana en una institución que está para protegerla, no se le considera como una institución garante de los derechos humanos. Es una Fiscalía que tiene logros, pero no sabe comunicarlos", precisó.

Los integrantes de la mesa de derechos humanos y paz refirieron una crisis en la materia y la necesidad de recobrar la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones de seguridad. Sugirieron tener presente en todas las acciones las perspectivas de género, no discriminación y priorizar la atención a las víctimas.

En otras conclusiones, la mesa de arte, cultura y filosofía; planteó impulsar programas para incentivar el arte y la cultura como detonantes para fomentar el sentido de humanidad y construir paz. En la mesa de formación se propuso orientar acciones a la dignificación de policías y de todo el personal de seguridad involucrado.

IM