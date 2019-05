Programas de AMLO ayudan a más de 600 mil jaliscienses

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar federal, 636 mil 812 jaliscienses son beneficiarios de los nueve programas sociales impulsados por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Hasta el momento se han erogado mil 525 millones de pesos en las estrategias federales, enfocadas a la vinculación de jóvenes a puestos de trabajo, apoyos económicos a adultos mayores y personas con discapacidad, microcréditos para el bienestar y becas a jóvenes de educación superior, entre otros rubros.

Hoy, el Presidente hará su tercera visita a Jalisco y estará en Puerto Vallarta para supervisar la entrega de apoyos sociales en la Entidad. En días previos, AMLO dijo que ya hay 14 millones de beneficiados en todo el país: Jalisco agrupa 4.5% de esa población.

El Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es el subsidio social que más beneficiados tiene en el Estado, al llegar hasta el momento a 436 mil 143 personas. Cada adulto mayor de 68 años recibe dos mil 500 pesos cada bimestre.

En enero, Carlos Lomelí, coordinador estatal de los Programas de Desarrollo del Gobierno federal, señaló que se busca llegar a un universo de 555 mil adultos mayores de 68 años, por lo que se está a 22% de cubrir la población a la que se destina ese apoyo.

Por otra parte, ya hay 152 mil 290 estudiantes jaliscienses de educación media superior que reciben las Becas para el Bienestar Benito Juárez, un subsidio de 800 pesos mensuales para sufragar gastos escolares. En total, se han ejercido más de 249 millones de pesos en esos estímulos.

“Nunca en la historia de México se había volteado a ver a los jóvenes estudiantes que tenían la necesidad de apoyo. Todo aquel joven que está en una butaca está proyectando su vida a futuro y se quiere ver como profesionista, y nunca se les había otorgado el respaldo”, dijo Lomelí al presentar los resultados de este programa social.

Poca participación en becas para los jóvenes sin empleo

Según la información oficial del programa Jóvenes Construyendo El Futuro, sólo se han vinculado ocho mil 900 aprendices a alguno de los centros de trabajo, a pesar de existir 22 mil 558 vacantes disponibles.

Esto significa que sólo 40% de las vacantes han sido cubiertas por los beneficiados de este programa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), en donde ya están registrados dos mil 720 empresas e instituciones públicas de Jalisco.

Luisa María Alcalde, titular de la dependencia federal, anunció que hay más de 500 mil jóvenes que reciben tres mil 600 pesos mensuales de beca por capacitarse en una empresa. Y de este universo, apenas 1.77% corresponde a beneficiados jaliscienses.

“Existe el compromiso de trabajar juntos para resolver una problemática específica en nuestro país, un drama nacional: tener millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, no porque así lo quieran, sino por no tener opciones ni alternativas”, declaró la funcionaria durante su visita a Jalisco el pasado 4 de abril.

De acuerdo con la meta de 60 mil jóvenes becados anunciada por Merilyn Gómez Pozos, coordinadora en Jalisco del programa Jóvenes Construyendo El Futuro, sólo se ha registrado 15% de avance.

Los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá agrupan a un tercio de todos los jaliscienses becados con este programa social, el cual ha erogado más de 30 millones de pesos en el Estado.