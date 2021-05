Prevén salir a votar 8 de cada 10 tapatíos

Al menos ocho de cada 10 ciudadanos que habitan en Guadalajara y Zapopan calificaron de “muy importante” o “algo importante” salir a votar durante las elecciones del próximo domingo 6 de junio, de acuerdo con la última Encuesta de Percepción Electoral, presentada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco.

“Estamos teniendo participaciones de arriba del 80% de la gente que va a salir a votar. El gran ejercicio democrático que tenemos el próximo 6 de junio es nuestro día de fiesta. Salgamos a votar de una manera libre, responsable y cívica”, expresó Carlos Villaseñor Franco, presidente del organismo patronal.

Añadió que es necesario que, a una semana de los comicios, la ciudadanía siga informándose para que elija de manera responsable a quienes ocuparán un puesto de elección popular, principalmente quienes todavía no han decidido a quiénes darán su voto.

Según reveló el ejercicio, el 83% de los encuestados en Zapopan dijo tener definido su voto, mientras que en Guadalajara el 79% aseguró que tiene claro el sentido de su sufragio.

Del total de los entrevistados en ambos municipios, de acuerdo con los datos presentados en la encuesta, el 35.5% definió su voto antes de las campañas, el 27.5% lo hizo durante el primer mes de campañas, el 18% en el último mes de la contienda electoral y el resto todavía no ha deliberado.

El coordinador del proyecto, Roberto Gutiérrez, explicó que la mayoría de quienes respondieron que no han determinado su sufragio dijo que es simplemente porque “aún no lo decide”, porque “todos los candidatos son malos” o porque “no desea participar en la jornada electoral”, aunque también hubo quien prefirió no responder a la pregunta argumentando que “el voto es secreto”.

La encuesta también presentó resultados sobre la intención de voto por la presidencia municipal de Guadalajara y Zapopan, y por las diputaciones federales y locales en los distritos 4, 6, 10 y 13, en Zapopan, y el 8, 9, 1 y 14, en Guadalajara.

El ejercicio fue realizado por la casa encuestadora Xtrategia GDL a dos mil 400 personas con credencial para votar vigente en los municipios y distritos referidos.

