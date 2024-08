Presentan libro "Zapata de Carne y Hueso" en el 145 aniversario de Natalicio del Caudillo del Sur

En conmemoración del 145 aniversario del nacimiento de Emiliano Zapata, conocido como el ‘Caudillo del Sur’, se presentó el libro ‘Zapata de carne y hueso’ del reconocido historiador jalisciense José Luis Ortiz García. Esta obra ofrece una visión más humana y realista de la lucha y las convicciones del General Zapata.

El evento se llevó a cabo en el Museo Regional de Guadalajara, donde el exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, fue el encargado de presentar el libro. Durante su destacada intervención, González Márquez resaltó aspectos interesantes de la obra, que presenta a Zapata como un líder incorruptible y apasionado por las libertades y los valores fundamentales en favor del pueblo mexicano.

Se subrayó que Zapata fue un luchador social inquebrantable que, incluso, rechazó ocupar la presidencia, cediendo su lugar al General Francisco Villa, afirmando que su lucha siempre estuvo al lado del pueblo.

Al finalizar su disertación el también Ex Alcalde Guadalajara Lic. Emilio Emilio González Márquez, reconoció a Zapata como uno de sus héroes revolucionarios predilectos y enfatizó que en estos tiempos difíciles para el país, México necesita héroes como el.

El uso de la voz, el autor José Luis Ortiz, reconoció que el valor de la gratitud es el último que debe de perder el ser humano, por esta razón agradeció muy puntualmente la presentación de su libro al Exgobernador Lic. Emilio González Márquez, en este mismo sentido también brindó unas palabras de gratitud a la Mtra. Idolina Cosio Gaona Ex Diputada Local quién estuvo a cargo de la conducción del evento.

Ya en una ronda de preguntas y respuestas el Ex Legislador Federal Salvador Arellano Guzmán, felicitó al autor de esta obra y reflexionó sobre el importante legado de Zapata y lo relevante qué resulta que los jóvenes conozcan la figura del Caudillo del Sur en la historia.

En su oportunidad el periodista Erick Palacios, cuestionó a los integrantes del presidium con la siguiente interrogante ¿En punto de vista cuál es la huella más importante que deja Zapata además de lucha por el campo? Respondiendo el Exgobernador González Márquez, definiendo a zapata, como un líder natural de convicciones auténticas y un luchador social de corazón puro.

Este interesante encuentro reunió a personalidades del ámbito académico, político y social jalisciense, destacando la presencia de la Señora Imelda Guzmán de González, Ex Primera Dama del Estado, del Mtro. Flavio Humberto Bernal, reconocido Ex Drigente Sindical del Magisterio, el Doctor Salvador Cosío Gaona, Presidente Nacional de Confío en México, el Ex Legislador local y Federal Salvador Arellano, el Ingeniero Pablo García Arias, Dirigente Gremial de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, el Doctor José Luis Martínez, Ex Líder sindical del Sector Salud, el ingeniero José Guillermo Cosío Gaona, Dirigente Estatal de la CNOP y el Periodista Erick Brandon Palacios Sánchez.



YC